Парасолька для весняних дощів: як вибрати свою (фото)

Стилісти підказують, що парасолька — це ще й наш настрій, внутрішній стан, стиль і образ.

Багато хто скаже, що це навіть дещо банально — парасолька як незамінний аксесуар під час дощу. Головне — щоб не намокнути, скажуть деякі. Що ж, у чомусь вони мають рацію. Але парасолька — це ще й наш настрій, внутрішній стан, стиль та образ.

Безумовно, у кожного вдома є парасолька — від класичної чорного кольору до прозорої моделі, від малюка, який поміщається в сумочку, до елегантної тростини для вечірніх прогулянок. Як підібрати ту, яку ви вважаєте своєю, нам підказали стилісти італійського Vogue.

До речі, у парасольковій моді теж є свої тенденції, хоча нам раніше здавалося — ну що може бути стабільнішим, ніж парасолька. Отже, стилісти цього року звертають вашу увагу на такі парасольки.

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Чорна парасолька

Як мінімум — це базовий аксесуар. Причому це може бути як розумна складна парасолька-автомат моделі Conlun, що гарантовано закриється точно у зворотному порядку, тому зовнішня частина парасольки в складеному вигляді буде завжди сухою.

Фото: unsplash.com

Спробуйте так звану зворотну парасольку: це модель, що відкривається назад, а в закритому стані дає змогу уникнути потрапляння крапель і намокання підлог будинку або в середині автомобіля.

Фото: Vogue

Під час вибору парасольки звертайте увагу на тканину, з якої виготовлено парасольку — найкраще швидковисихаюча. І звісно на її водонепроникність. До того ж якщо вона досить щільна, то й від УФ-променів захистить. До речі, ви знали, що сонцезахисний крем слід наносити навіть під час дощу?

Фото: unsplash.com

Парасолька улюбленого кольору

Для кольорової парасольки немає жодних правил, просто виберіть модель улюбленого кольору. Хоча найзатятіші модниці часто поєднують її з вбранням, підбираючи відтінки інших аксесуарів, зокрема сумок і взуття.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Однак не слід забувати про те, що колір парасольки кидає відтінок на ваше обличчя, тож слід зважати все ж таки на ваш тип: з блідою білою шкірою блакитна чи сіра парасолька не додасть привабливості, а рум'яних і веснянкуватих доповнить зайвими барвами.

Фото: unsplash.com

Парасолька з принтом

Така парасолька, якнайкраще, розповість про свою господиню та її захоплення — подорожі, улюблених літературних або кіногероїв, екопристрасті тощо.

Прозора парасолька

Це парасолька для тих, хто любить дощ і любить спостерігати за краплями, що падають. Ключовим фактором під час вибору тут має бути гнучка і міцна конструкція з алюмінію або скловолокна, спеціально протестована на стійкість до вітру та інших несприятливих погодних умов.

Фото: unsplash.com Фото: pexels.com

Парасолька з вінтажним шармом.

Абсолютно британською тенденцією є парасолька з картатим візерунком, серед улюблених моделей якої — парасолька від Burberry у поєднанні з елегантним водонепроникним тренчем нейтральних тонів. Або парасолька в горошок, по-дівочому мила і весела.

Нагадаємо, Фокус писав, що американці навчили парасольку передбачати погоду.