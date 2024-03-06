Віталій Козловський публічно грубо відгукнувся про Ігоря Кондратюка (відео)

Віталій Козловський прокоментував конфлікт із продюсером Ігорем Кондратюком і публічно обізвав його через нападки у свій бік.

Віталій Козловський назвав свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, з яким у нього багаторічний конфлікт, "козлом" і заявив, що зневажає його як людину. Про це співак заявив у програмі ЖВЛ.

На думку Віталія Козловського, Ігор Кондратюк ховався від армії доки йому не виповнилося 60 років, а зараз робить усе можливе, щоб уберегти від армії своїх синів — Сергія та Данила, які призовного віку.

"Цей козел — він усе зробив для того, щоб самому не воювати, тому що переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили. Розумієте? І зараз воно, гниле, сидить і базікає різну х...рню. А якби в нього з рідних хтось воював, то він би був більш емпатичною людиною", — заявив Козловський.

2:57:30 — Козловський про Кондратюка

Співак також заявив, що зневажає Кондратюка як людину і порівняв конфлікт із ним, як конфлікт із Путіним, який неможливо врегулювати.

"Я Кондратюка зневажаю. Чи можна врегулювати відносини з Путіним? Неможливо. Із Кондратюком те саме", — сказав Козловський.

Варто зазначити, що Конфлікт Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка триває вже близько 12 років і почався він після того, як вони припинили співпрацю. Тоді в результаті конфлікту Кондратюк подав на Козловського до суду, через незаконне використання пісень, які по праву належали Кондратюку. У результаті суд визнав винним Віталія Козловського і призначив суму компенсації Ігорю Кондратюку, яку виконавча служба буде відраховувати з офіційних надходжень співака.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський таємно одружився. Крім цього, він розсекретив, де тепер проходить службу.