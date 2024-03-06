"Сонце і місяць": Мілла Йовович зворушливо звернулася до чоловіка (фото)

Мілла Йовович та Пол Андерсон одружилися у 2009 році. Вони виховують трьох спільних доньок.

48-річна американська акторка Мілла Йовович зворушливо звернулася до чоловіка, режисера Пола Андерсона, на честь його 59-річчя. Знімком зірка екрану та словами привітання поділилася в Instagram.

Багатодітна мама опублікувала чорно-біле селфі з іменинником на фоні великого серця.

"З днем народження, мій чудовий чоловік! Поле, ти сонце і місяць у всьому нашому житті. Ти — земля, яка зберігає нас у безпеці, ти — зірки, які не дають нам запалюватися від подиву від того, який неймовірний чоловік у нашому житті, який дарує нам стільки любові. Твоїм маленьким леді так пощастило, що у них є ти. Я дуже тебе кохаю! Ти для мене все!" — зазначила уродженка Києва.

Мілла Йовович з чоловіком

Зіркова пара одружилася у 2009 році. Вони виховують трьох спільних дітей — доньок Евер, Дашіель та Осіан. До цього Мілла Йовович, яка народилася в столиці України, перебувала у шлюбах з режисером Люком Бессоном та актором Шоном Ендрюсом.

Старша донька подружжя Евер уже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де дівчинка виконала головну роль. Також юна зірка активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu.

Евер Андерсон Фото: Ever Anderson/Instagram

Нагадаємо, старша донька Мілли Йовович зворушливо привітала батька з днем народження.

Також Фокус писав про зйомку Евер Андерсон для італійського бренду.