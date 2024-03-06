4 прості вправи для преса, які допоможуть швидко спалити жир на животі

Жир у ділянці живота є проблемою багатьох людей, але крім естетичного моменту, надлишок черевного жиру може становити небезпеку для здоров'я. Ці ефективні тренування для преса допоможуть тим, хто хоче схуднути та зменшити талію.

Схуднення в певній ділянці неможливе без загального зниження ваги, проте існують вправи, які допоможуть зробити цей процес ефективнішим. Так, якщо ви хочете прибрати зайві сантиметри в ділянці живота, потрібно звернути увагу на вправи для преса. Про це пише She Finds.

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Особистий тренер Ендрю Вайт розповів про чотири простих тренування для преса, які допоможуть спалити жир на животі.

Планка

Фото: Freepik

Планка вважається високоефективним тренуванням для преса, яке може сприяти спалюванню жиру на животі та формуванню сильнішого корпусу. Ця статична вправа задіює кілька груп м'язів, включно з м'язами живота, косими м'язами живота і попереком, сприяючи загальній стабільності корпусу.

"Планка є основним елементом будь-якого тренування преса, і на це є вагомі причини. Ця вправа одночасно задіює кілька груп м'язів, включно з черевним пресом, спиною і плечима, що робить її неймовірно ефективною для зміцнення корпусу й прискорення метаболізму. Я бачив чудові результати у клієнтів, які регулярно включають планку у свої тренування", — каже Вайт.

Велосипед

Фото: Freepik

Ця динамічна вправа для преса задіює прямі м'язи живота, косі м'язи живота і згиначі стегна, що робить її комплексним тренуванням для всієї середньої частини тіла. Включаючи скручувальні та поперемінні рухи, скручування на велосипеді одночасно активують кілька груп м'язів, посилюючи спалювання калорій та сприяючи спалюванню жиру в ділянці живота.

"Велосипедні скручування — ще одна фантастична вправа, що впливає на весь корпус, включно з прямими і косими м'язами живота. Скручувальні рухи не тільки приводять у тонус бічні частини живота, а й допомагають зменшити окружність талії. Я часто включаю цю вправу в план тренування своїх клієнтів, щоб додати різноманітності та складності", — зазначає тренерка.

Скручування

Фото: Freepik

Твіст — це потужне тренування для преса, відоме своєю ефективністю в боротьбі з жиром на животі та підвищенні сили корпусу. Ця вправа включає в себе обертальні рухи, що задіюють косі та поперечні м'язи живота, що може сприяти тонізації та підтягуванню талії.

"Скручування чудово підходять для ізоляції косих м'язів, які відіграють вирішальну роль у стабільності та балансі корпусу. Я виявив, що включення цієї вправи в тренування для преса не тільки допомагає сформувати лінію талії, а й покращує загальну силу корпусу. Крім того, клієнти отримують задоволення від динамічного характеру твісту, який робить їхні тренування цікавими та веселими", — каже Вайт.

Альпініст

Фото: Freepik

Альпініст чинить подвійний вплив, поєднуючи силові та кардіо-елементи, що робить його ефективною вправою для тих, хто хоче позбутися жиру на животі та поліпшити рельєф живота. Крім того, ця вправа покращує координацію і спритність, сприяючи більш збалансованому тренуванню.

"Альпініст" — це динамічна кардіо-вправа, націлена на весь корпус, яка також підвищує частоту серцевих скорочень для спалювання калорій. Я часто прописую альпініста клієнтам, які хочуть поліпшити свої тренування на прес за допомогою кардіо-елемента. Це дуже ефективний спосіб спалити калорії та зменшити загальний відсоток жиру в організмі, зокрема в ділянці живота", — підкреслює Вайт.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.