Топ 5 ефективних натуральних антибіотиків, які можна купити на ринку

Багато харчових продуктів і рослинних екстрактів мають природні антибіотичні властивості, але ефективні вони чи ні, залишається доволі дискусійною темою.

Антибіотики стали справжнім порятунком від безлічі небезпечних хвороб. Однак важливо розуміти, що вони допомагають лікувати тільки бактеріальні інфекції, тому не варто безвідповідально використовувати їх у разі вірусних інфекцій. Це не тільки буде неефективним, а й може призвести до стійкості до антибіотиків, за якої бактерії набувають здатності ухилятися від ліків, призначених для їхнього знищення. Є натуральні антибіотики, які можна безпечно використовувати для поліпшення свого здоров'я. Про це пише OnlyMyHealth.

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Доктор Джойдіп Гош розповів про п'ять найпопулярніших природних джерел антибіотиків.

Імбир

Фото: Pixabay

Імбир має антибактеріальні та протизапальні властивості, завдяки гінгеролам і шогаолам — сполукам, що містяться в імбирі. Відомо, що вони борються з різними бактеріями, зокрема з такими як кишкова паличка і золотистий стафілокок.

Деякі з поширених прикладів інфекцій, спричинених кишковою паличкою, включають ІСШ, пневмонію і менінгіт, тоді як золотистий стафілокок може спричиняти фурункули і целюліт.

Часник

Фото: Freepik

Часник — поширений продукт, який може запропонувати більше, ніж просто смак. Було доведено, що він має антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти широкому спектру бактеріальних інфекцій. Деякі з поширених сполук включають аліцин, айоен і алілсульфід, що надають часнику здатність стримувати бактерії.

Дослідження 2011 року, опубліковані в журналі "Прикладна та екологічна мікробіологія", виявили, що екстракти часнику, зокрема сіркоорганічні сполуки, можуть інактивувати харчові бактерії Campylobacter jejuni.

Гвоздика

Фото: Freepik

Гвоздика відома своїми антимікробними властивостями. Дослідники припускають, що ця спеція містить сполуку під назвою евгенол, яка перешкоджає зростанню різних бактерій, включно з S. aureus і E. coli. Coli. Однак важливо зазначити, що не слід покладатися на гвоздику або будь-які інші природні антибіотики як на основний засіб лікування бактеріальних інфекцій.

Мед

Фото: Freepik

Мед вважається здоровим джерелом різних поживних речовин і антиоксидантних властивостей. І він також має довгу історію використання як природного антибіотика. Усе тому, що він містить перекис водню, який має антибактеріальні властивості та може запобігти інфекціям, спричиненим золотистим стафілококом і кишковою паличкою.

Дослідження, опубліковані в Азіатсько-Тихоокеанському журналі тропічної біомедицини, припускають, що деякі види меду, наприклад, мед манука, ефективні навіть без перекису водню, що можна пояснити іншими механізмами, такими як низький рівень pH і високий вміст цукру. Крім того, в лабораторних умовах мед медичного призначення показав свою ефективність проти стійких до антибіотиків бактерій, зазначається в дослідженні.

Мірра

Доведено, що мірра має сильні антибактеріальні властивості, що захищають від поширених бактерій. Дослідження, опубліковані в Planta Medica, виявили, що екстракт мірри може захистити від кількох бактерій, включно з кишковою паличкою, золотистим стафілококом, синьогнійною паличкою і Candida albicans.

Чи ефективні природні антибіотики?

Фото: Freepik

Згідно з Аюрведою, природні антибіотики вважаються ефективними за певних станів, таких як шкірні інфекції, вони діють як антиоксиданти або підсилювачі імунітету, а також сприяють стійкості бактерій до інфекцій, сказав доктор Гош.

"У минулому, коли алопатія не була широко поширеною, люди покладалися на природні антибіотики та домашні засоби, які продемонстрували ефективність під час лікування ран та інфекцій. Однак в алопатії дані про ефективність природних антибіотиків обмежені", — додав він.

Антибіотики — чудовий спосіб лікування бактеріальних інфекцій. Однак приймати їх слід тільки під наглядом лікаря. Так само важливо проконсультуватися з лікарем з приводу прийому натуральних антибіотиків. І не покладайтеся повністю на них, оскільки важкі бактеріальні інфекції можуть потребувати складніших методів лікування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.