Які речі у базовому гардеробі будуть в тренді весною 2024 (фото)

Весна вже скоро буде в самому розпалі, а це значить, що час готувати базовий гардероб вже на новий сезон. Звісно, перебравши речі, ви точно залишите, щось що полюбилося вам ще з минулого року, а дещо все-таки доведеться докупити.

Базовий гардероб — це завжди невідʼємна частина жіночого набору для формування модних та стильних образів. Саме тому стиліст Анастасія Мальцева поділилася, на який одяг варто звернути увагу та додати до свого гардероба вже цією весною.

Цього року на піку популярності є декілька базових речей, які точно будуть до вподоби багатьом, а головне вони швидко освіжать ваш стиль.

Широкі штани та джинси

Такі штани впишуться в будь-який гардероб і добре скорегують фігуру. Широкі штани та джинси вже досить давно є модним трендом. Вони універсальні, і їх можна стилізувати різними способами для створення різних образів. Ви можете поєднувати їх із приталеним топом для більш вишуканого вбрання або з вільним, струмуючим топом для більш розслабленої та богемної атмосфери. Широкі штани вважаються невід’ємною частиною гардероба багатьох людей через їх комфорт і стиль. Незалежно від того, одягаєте ви їх на вечірку, чи для повсякденного образу, вони обов’язково повинні бути в будь-якій шафі.

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Обтислий кардиган

У 2000-х їх носили верхнім шаром, тепер це самодостатня кофтинка. Обтислий кардиган може бути чудовою базовою річчю у гардеробі. Він додасть комфорту та стилю до будь-якого образу, будь-то офісний аутфіт або повсякденний лук. Кардигани вважаються вічним трендом, який підходить для будь-якого сезону. Вони можуть бути комбіновані зі спідницями, штанами чи сукнями, що дозволяє створити безліч стильних комплектів.

Невисокі підбори

Це одночасно зручно та жіночно. Низькі підбори стали популярним трендом в базовому гардеробі останнім часом. Вони додають стилю та комфорту до будь-якого образу. Низькі підбори можна комбінувати зі спідницями, штанами, джинсами та навіть платтями. Вони підходять для будь-якої події, додаючи своєрідний шарм та елегантність. Також, вони дуже практичні та можуть носитися протягом цілого дня без дискомфорту для ніг. Так що, низькі підбори можуть стати відмінним доповненням до вашого базового гардеробу.

Мідаксі спідниці

Міді-спідниці — це дійсно популярний тренд у базовому гардеробі. Вони виглядають стильно і елегантно, підходять як для офісного, так і для повсякденного образу. Міді-спідниці можна поєднувати з різними верхами — від простих футболок до елегантних блузок. Вони також дозволяють зручно рухатися і виглядають жіночно. Так що, якщо ви шукаєте відмінне доповнення до свого гардеробу, міді-спідниця може бути чудовим вибором!

Максі сукні

Максі сукні — це чудовий елемент базового гардеробу, який може бути дуже стильним та універсальним. Вони додають жіночності та елегантності до образу, підходять для будь-якої події від прогулянки по місту до вечірнього відпочинку. Вони також дозволяють вам почуватися комфортно та вишукано одночасно. Базова максі сукня може бути відмінною основою для створення різних образів, доповнюючи їх різноманітними аксесуарами та взуттям.

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