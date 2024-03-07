Зендея в сукні з глибоким декольте вийшла у світ (фото)

Дівчина Тома Голланда відвідала Green Carpet Fashion Awards. Для появи вона обрала вбрання з бахромою.

27-річна американська акторка Зендея вийшла у світ у розкішній сукні з бахромою та глибоким декольте. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Дюни" відвідала Green Carpet Fashion Awards у 1 Hotel West Hollywood у Лос-Анджелесі. Дівчина Тома Голланда продемонструвала своє почуття стилю в глибокій сукні з бахромою омбре, яка мала бісер і дизайн зміїної шкіри.

Зендея Фото: Getty Images

Темне волосся Зендеї було наполовину закріплене назад, спадаючи вниз по спині кучерями. Вона ще більше підкреслила свій вечірній образ кількома срібними браслетами та зробила легкий макіяж.

Зендея Фото: Getty Images

Щорічна подія відзначає "людей та організації, які мають вирішальне значення для колективної трансформації будь-якої спільноти". На заході також зʼявилася дружина Джона Ледженда Кріссі Тейген, стиліст Лоу Роуч та інші знаменитості.

Наразі Зендея зустрічається з британським актором Томом Голландом. Про їхні стосунки стало відомо наприкінці 2021, хоча до цього їх кілька років підозрювали в романі. Після виходу третього фільму про Людину-павука з Голландом у головній ролі пара кілька разів офіційно зʼявлялася на публіці, проте рідко коментує своє особисте життя.

Зендея та Том Голланд Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зендея обрала дуже відверту сукню на премʼєру другої "Дюни".

Також Фокус писав про рідкісний коментар Зендеї щодо її бойфренда Тома Голланда.