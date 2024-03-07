Герцогиня Сара Фергюсон у стильному вбранні відвідала захід Global Citizen (фото)

Фергюсон з'явилася в піднесеному настрої і виступила на сцені. Лише кілька днів тому герцогиня отримала обнадійливу інформацію про її боротьбу з раком шкіри.

Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон 6 березня відвідала захід міжнародної правозахисної організації Global Citizen NOW: Melbourne & Global Citizen Night у Мельбурні, Австралія, повідомляє Ok Magazine.

З цієї нагоди 64-річна герцогиня Йоркська одягла чорну спідницю з багатошаровим низом і воланами, чорну футболку з логотипом Global Citizen, а також приталену шкіряну куртку із золотистими ґудзиками, які вона поєднувала з колготками і чорними черевиками на шнурках. Свій образ вона доповнила лаконічними сережками і ланцюжком з кулоном. Сара нанесла на обличчя неяскравий макіяж, зробивши акцент на очах. Довге волосся було акуратно укладене.

Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон, Мельбурн, Австралія Фото: Getty Images

Її присутність на заході відбулася після того, як Фергюсон отримала хороші новини щодо свого здоров'я. Герцогиня дізналася, що рак шкіри, виявлений у січні, не поширюється. Однак їй необхідно продовжувати зберігати пильність і проходити регулярні огляди раз на три місяці. За даними журналістів, прогноз лікування Сари описується як "найкращий можливий результат". Лікарі вважають, що поширення хвороби не відбулося.

"Хороша новина полягає в тому, що в усіх них виявлено відсутність раку, тож, схоже, поширення хвороби не було і прогноз добрий, хоча надалі їй доведеться проходити регулярні огляди. величезне полегшення для Сари і всієї сім'ї після найнапруженішого часу і тривожного очікування результатів", — повідомило джерело видання.

Нагадаємо, 22 січня Сара Фергюсон розповіла про свій стан після виявлення раку шкіри. За останній рік у мами двох дітей виявили рак грудей і злоякісну меланому.