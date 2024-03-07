Бен Аффлек не хотів, щоб Джей Ло використовувала його любовні листи

Під час шлюбу з Дженніфер Гарнер в актора були почуття до Джей Ло, він зберігав листи співачки. Втім, його колишня дружина не ображається.

51-річний американський актор Бен Аффлек не хотів, щоб його любовні листи до Дженніфер Лопес, 54, оприлюднили в її новому фільмі "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали". Про це пише Daily Mail.

Оскароносний актор, як виявилося, зберігав своє листування з Джей Ло під час 13-річного шлюбу з Дженніфер Гарнер, а згодом подарував співачці, коли вони возз’єдналися у 2021 році.

Втім, джерела спростували домисли, що зізнання шокувало колишню дружину Аффлека, наполягаючи на тому, що вона щаслива за екскоханого та його обраницю. До того ж, Гарнер перебуває у стосунках із Джоном Міллером.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

"Бен хотів би, щоб зовнішній світ не знав про його любовні листи, але він романтик", — розповів інсайдер.

Інше джерело повідомило: "Джей Ло та Дженніфер у хороших стосунках, вони стали друзями, і думати, що Дженніфер погано ставиться до того, що Бен зберігає листи Дженніфер, просто смішно". До того ж, як виявилося, Гарнер знала про теплі почуття Аффлека до співачки.

"Джей Ло і Джен дуже поважають одна одну", — зазначало джерело.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Від союзу актора та його колишньої обраниці підростають троє дітей — Вайолет, Серафіна та Самюель. Аффлек часто проводить з ними час.

Спочатку Аффлек та Лопес зустрічалися на початку 2000-х та мали одружитися, проте розійшлися до кілька днів до весілля. Згодом актор одружився з Гарнер, а у 2021 таки воззʼєднався з колишньою коханою, через рік узаконивши стосунки.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили за поцілунками.

Також Фокус писав про те, чи планувала Джей Ло миритися з Беном Аффлеком.