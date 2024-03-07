Робота Бондом: спецагент МІ-6 дав відверте інтерв'ю

За словами агента, який назвав себе Кваме, робота в МІ-6 може бути більш захоплюючою, ніж будь-який фільм. І шпигуни виглядають зовсім не так, як Пірс Броснан, або Денієд Крейг.

Робота в МІ-6 може бути більш захоплюючою, ніж будь-який фільм про Джеймса Бонда. Перший афроанглієць-шпигун МІ-6, який дав інтерв'ю по радіо, відомий тільки як Кваме, розповів, що реальність дуже відрізняється від фантазій режисерів. Про це пише Daily Mail.

МІ-6 — це служба зовнішньої розвідки Великої Британії, перед якою поставлено завдання збирати інформацію з інших країн з основною метою зупинити тероризм, підірвати діяльність ворожих держав і зміцнити кібербезпеку.

Кваме описав свою роль в агентстві як директора з розвитку організації, який фактично є керівником відділу фінансів і кадрів.

Інтерв'ю було дано в рамках кампанії МІ-6 з набору більшої кількості співробітників з числа етнічних меншин. Він розповів ВВС, що бачив "набагато більше, ніж те, що ви бачите в шпигунських фільмах".

"Це більш захоплююче, ніж Джеймс Бонд. Я бачив деякі з найкрутіших речей. Речі, які вразять вас. Ви маєте бути там, щоб побачити це", — сказав він.

Роджер Мур у ролі Джеймса Бонда Фото: Getty Images

Кваме додав, що це неправда, що всі, хто працює в МІ-6, є "білими чоловіками із середнього класу".

"Боюся, ці фільми змушують вас думати, що всі, хто тут працює, — це білий чоловік із середнього класу, який водить Aston Martin, любить жінок і таке інше. Але це неправда. Навіть я не такий", — Кваме додав, що агентство шукає людей будь-яких рас. І як і чоловіків, так і жінок.

Він сказав, що робота в агентстві добре оплачується, але додав, що працює там заради того впливу, який може надати.

"Зрештою, наша місія полягає в захисті Великої Британії та захисті народу Великої Британії", — сказав Кваме.

Це революційне інтерв'ю з'явилося після того, як МІ-6 уперше визнала, що наймає на роботу співробітників із числа етнічних меншин на такому високому рівні.

Деніел Крейг у фільмі "Скайфолл" Фото: Скріншот

Кваме, який дав інтерв'ю, як і інші глави відділів, підпорядковується керівнику, серу Річарду Муру, відомому як С, і трьом його генеральним директорам, усі з яких жінки.

Джерела в розвідці заявили, що расове розмаїття необхідне, тому що шпигуни збирають розвіддані про такі держави, як Росія та Іран.

Ще однією помилкою є те, як вербують агентом МІ-6. Нічого таємничого в цьому немає.

Усі заявки зазвичай подаються через веб-сайт, при цьому початкова зарплата становить від 39 709 до 50 160 фунтів стерлінгів. Жінкам при цьому платять менше, ніж чоловікам. Чоловікам у МІ-6 платять у середньому на 12,9 відсотка більше.

Сер Річард сказав, що цифри заробітної плати "розчаровують", але додав, що МІ-6 має намір збільшити штат співробітників із числа етнічних меншин у рамках своєї "Кадрової стратегії".

Нагадаємо, днями стало відомо, що на роль Джеймса Бонда претендує тепер і зірка "Оппенгеймера" Кілліан Мерфі. Але 47-річний актор скоріше за все не отримає роль. Оскільки зараз творці шукають молодшого актора.

Так, серед претендентів зараз розглядають Аарона Тейлора-Джонсона, зірку фільмів "Піпець" і "Анна Кареніна".