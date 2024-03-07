Весна без втоми та застуд: 5 порад, які допоможуть очистити організм

Після зими організм жадає оновлення і потребує підтримки. Ці 7 порад допоможуть вам зміцнити імунітет та підтримати організм у період зміни сезонів.

Весна — час генерального прибирання не тільки в домі, а й у вашому організмі. Важливо увійти в новий сезон без весняної втоми та застуд, а зі ще більшою кількістю сил та енергії. Про поради, які точно допоможуть, пише Fit For Fun.

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Голодуйте

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У голодування можуть бути різні методи, але мета одна — позбутися зайвого жиру, набраного за зиму, провести детоксикацію організму і зміцнити імунітет.

Якщо ви ніколи раніше не постували, можете спробувати влаштувати розвантажувальний день, щоб перевірити, як це працює і наскільки вам підходить. Цього дня, наприклад, ви їсте тільки тушковані овочі та п'єте багато трав'яного чаю, розбавлених овочевих соків та овочевого бульйону.

Пийте чай

Для весняного перезавантаження підійде кровоочисний і оновлювальний чай із кропиви. Кропива має безліч застосувань. У вигляді соку, чаю, салату або коктейлю вона забезпечує велику кількість життєво важливих речовин і допомагає організму очищатися та виводити токсини.

Їжте правильні продукти

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Щоб дати організму можливість очиститися, слід за можливості уникати важкої їжі, алкоголю та кофеїну. І, навпаки, збагатити свій раціон детокс-продуктами.

Зелені овочі. Для весняного очищення ідеально підходять усі зелені овочі, особливо капуста. Ви можете їсти їх сирими, злегка приготованими на парі або у вигляді супу та смузі. Обережніше слід бути тільки з сіллю, всі інші спеції дозволені.

Чилі та імбир. Пажитник, перець чилі, імбир або навіть нарізана свіжа черемша особливо підходять як приправа для детоксу.

Буряк

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Буряк також є справжньою знахідкою для весняного зцілення. Він допомагає очистити кишечник, стимулює обмін речовин і сприяє оновленню клітин. Нирки та печінка також отримують користь від багатьох цінних інгредієнтів, що містяться в буряках.

Щавель. Щавель містить багато вітамінів, нейтралізує токсини, має сечогінну та кровоочисну дію і тому є невід'ємною частиною весняного детоксу. Щавель заварюють як чай, змішують із коктейлями або їдять у салатах.

Активоване вугілля

Більшості людей активоване вугілля відоме тільки як ліки від діареї або як фільтр для сигарет. Однак мало хто знає, що воно також може зробити цінний внесок у ваше здоров'я. Фактично, активоване вугілля можна використовувати для виведення токсинів з організму.

Лимони

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Ви можете приготувати детокс-напій, використовуючи цитрусові та трохи цукру або іншого підсолоджувача.

Нагадаємо, дієтологиня назвала 5 детокс-продуктів, які очистять організм і поліпшать здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, які 8 детокс-напоїв допоможуть схуднути і очистити організм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.