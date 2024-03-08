"Це страшенно сумно": принц Гаррі звʼязувався з принцом Вільямом

У лютому 2024 року герцог Сассекський відвідав родину, коли дізнався про важку хворобу батька. Втім, не побачився з Кейт Міддлтон та племінниками.

Принц Гаррі зв’язався зі своїм братом, принцом Вільямом, напередодні своєї нещодавньої поїздки до Великої Британії. Про це пише People.

Після новини про онкологію в короля Чарльза, герцог Сассекський терміново сів на рейс із міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса до Лондона, аби відвідати свого хворого батька.

Повідомляється, що зустріч батька і сина тривала менше години, а через добу Гаррі полетів назад до США, щоб повернутися до своєї дружини Меган Маркл і їхніх дітей — Арчі і Лілібет.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Під час свого візиту менший син британського суверена зупинився в розкішному лондонському готелі, замість того, щоб залишитися з родиною в королівській резиденції.

Як повідомляє People, принц Гаррі зв’язався з принцом Вільямом перед своєю поїздкою, але джерело, близьке до сім’ї, повідомило виданню, що герцог Сассекський міг би побачитися з Кейт Міддлтон, яка перенесла операцію, а також з племінницею Шарлоттою та племінниками Джорджем та Луї, проте цього не сталося.

"Але це ненормально. Це страшенно сумно", — вважає інсайдер видання.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, примирення принца Гаррі з королівською родиною може розтягнутися на роки.

Також Фокус писав про заздрість принца Вільяма до принца Гаррі.