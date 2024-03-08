8 Березня — Міжнародний жіночий день: історія виникнення свята

Міжнародному жіночому дню передував Національний жіночий день. До 1914 року в різних країнах цей день відзначали в різні числа березня.

Міжнародний жіночий день - свято, яке відзначають щорічно 8 березня в низці держав і країн світу. З'явився як день солідарності жінок у боротьбі за жіночі права та емансипацію.

8 березня зараз — свято жінок, весни, краси та тюльпанів, проте виникло воно під зовсім іншим приводом. Раніше жінки не мали таких самих прав, що й чоловіки, суспільство не завжди було гендерно рівним. Тому жінки неодноразово виходили на демонстрації проти дискримінації. З плином часу в суспільстві змінилися погляди та патріархальні звичаї.

Міжнародному жіночому дню передував Національний жіночий день, який відзначили у США 28 лютого 1909 року в пам'ять про події 1908 року — страйк робітниць текстильної промисловості в Нью-Йорку, які вимагали поліпшення умов праці.

Святкувати Міжнародний жіночий день запропонувала Клара Цеткін 1910 року. Однією з цілей було позначено боротьбу за загальне виборче право для жінок. Пропозиція отримала одностайну підтримку понад 100 жінок із 17 країн, проте дата святкування зафіксована не була. У Європі Міжнародний жіночий день було вперше відзначено 19 березня 1911 р. Того дня люди вийшли на вулиці з вимогою надати жінкам виборче право, право на оплату праці нарівні з чоловіками і право обіймати державні посади. До 1914 року в різних країнах цей день відзначали в різні числа березня.

Фото: Соцмережi

1977 року Генеральна Асамблея ООН закликала всі держави проголосити будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, відповідно до їхніх історичних і національних традицій.

Міжнародний жіночий день в Україні

8 березня залишилося державним святом для багатьох пострадянських країн. Україна поступово відходить від радянської спадщини, суспільство готове до змін. Уже кілька років у нашій країні обговорюють відмову від святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Нещодавно на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт. У ньому запропонували альтернативу — святкувати День української жінки 25 лютого. Наразі офіційного рішення про повне скасування 8 березня як Міжнародного жіночого дня не існує. Тож станом на початок 2024 року Міжнародний жіночий день залишається державним святом в Україні.

Хоча 8 березня сприймають як комуністичний пережиток, багато українських чоловіків цього дня вітають своїх коханих жінок, матерів, сестер, подруг зі святом весни.

Нагадаємо, торік понад 1,3 млн українців у застосунку "Дія" проголосували за збереження вихідного на 8 березня. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров назвав такі показники рекордними.