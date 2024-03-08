Брат принцеси Діани показав рідкісне фото з мамою

Рідний дядько принца Гаррі та принца Вільяма пригадав, як виглядав у два роки. На знімку його тримала мама Френсіс Кідд.

Граф Чарльз Спенсер поділився рідкісним архівним фото зі своєю мамою. Знімок брат покійної принцеси Діани опублікував в Instagram з понад 190 тисячами підписників.

"Моя мама і я, Бранкастер Біч, Норфолк — 1966 рік", — написав Чарльз.

На фото маленького графа тримала на руках його мама, Френсіс Кідд. Судячи з усього, на чорно-білому фото Чарльзу лише два роки.

Мама принцеси Діани та її братик дивилися вниз. Чарльз Спенсер час від часу ділиться знімками з покійною сестрою, яка загинула внаслідок ДТП у 1997 році, та мамою, яка пішла із життя у 2004.

Мама та брат принцеси Діани

"Краса. Бачу сильну схожість між вами і принцем Джорджем", "Діана схожа на свою маму", "Легко побачити, де Діана взяла свою красу. Це чудове фото з тобою і твоєю мамою", — коментують кадр підписники графа Чарльза.

Граф Спенсер — молодший брат Діани, принцеси Уельської, і рідний дядько принців Гаррі та Вільяма. Будучи спадкоємцем титулу графа Спенсера, він провів своє дитинство у великому сімейному маєтку Олторп, яким наразі володіє.

Чарльз та Діана Спенсери Фото: Charles Spencer/Instagram

Дядько принців Гаррі та Вільяма навчався в Ітонському коледжі, коли Діана вийшла заміж за принца Чарльза. Потім граф вивчав сучасну історію в Коледжі Магдалини в Оксфорді, але визнав, що присвятив дуже мало часу своєму навчанню.

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