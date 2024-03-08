Яскравий светр на весну, з чим носити: цікаві ідеї образів (фото)

І хоч весна це символ перших сонячних днів, теплої погоди, все ж наш гардероб поки залишається утепленим. Адже всім відомо, що точно не стабільно весною, так це погода. Саме тому одним із актуальних трендів цього сезону будуть яскраві светри. Звісно не всі люблять виділятися, тому хтось може пройти повз цього тренду, але для впевнених та сміливих варто звернути увагу на яскраві варіанти цих речей в своєму гардеробі.

Для того, щоб ви виглядати стильно та сучасно Фокус підготував підбірку цікавих ідей, як стилізувати яскравий светр цього сезону.

На весну 2023, ультрафіолетовий колір є одним з трендів у моді. М'які фіолетові відтінки освіжать ваш гардероб і нададуть йому яскравості. Також популярні кольори цього сезону — спокійний жовтий, теплий кораловий, та ніжна м'ятна гілка.

Фото: https://www.instagram.com/maya.prostyle/

Рожевий светр

Стилісти рекомендують придбати собі в гардероб рожевий светр, який можна стилізувати з різними образами. Наприклад, ніжно-рожевий светр цікаво виглядатиме в комбінації з штанами винного кольору, який до речі, теж в тренді цього сезону. Доповнити образ можна кепкою в тон, або білого кольору. Також можна спробувати поєднати вільні штани палаццо з насичено рожевим светром Барбі. Цікаво також можна стилізувати сукню та светр, наприклад, одягніть атласну сукню, рожевого, білого або чорного кольору, а зверху надягніть рожевий светр. Такий варіант також виглядає стильно, сучасно і дуже елегантно.

Фото: https://www.instagram.com/maya.prostyle/

Яскраво оранжевий светр

Спокійно в цьому сезоні можете купувати яскраво оранжевий светр. Його впевнено можна стилізувати з сірим кольором, а виглядає це "вау". Саме цей варіант светра чудово стилізує ваш гардероб. Одягніть класичні сірі штани і вільний светр яскраво оранжевого кольору і ви будете виглядати неперевершено. Додайте шапку і сумку в тон і це зробить ваш образ ще стильнішим. Також цікаво виглядатиме міні спідниця чорного або класичного відтінку з яскравим подовженим светром вільного крою у яскраво оранжевому відтінку. Це супер стильне поєднання.

Фото: https://www.instagram.com/maya.prostyle/

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Жовтий светр

Жовтий колір доволі сміливий і також дуже стильний вибір. Цей варіант можна цікаво стилізувати з сірими штанами прямого крою, або з широкими штанинами сірого чи чорного кольорів, чи з атласною сукнею нижче коліна, або спідницею на запах.

Фото: https://www.instagram.com/maya.prostyle/

Червоний светр

Червоний — це свого роду класика, яка чудово стилізується в одязі. Одягніть білу рубашку з коміром, поверх неї червоний светр, а на них класичні чорні штани, чи улюблені джинси. Цікаво виглядає поєднання максіспідниці чорного кольору з червоним светром та чорними рукавичками.

Фото: https://www.instagram.com/maya.prostyle/

Зелений светр

Зелений — смілий колір, який виглядає досить впевнено та цікаво. Цікаво поєднується цей варіант з білою рубашкою в перший шар і светром в другий та шкіряними чорними штанами. Також можна спробувати стилізувати яскраві штани з зеленим светром. Сміливо одягайте светр поверх сукні нижче коліна класичного кольору.

Фото: https://www.instagram.com/maya.prostyle/

Синій светр

Доволі впевнено виглядатиме синій светр в яскравих варіаціях. Він ідеально виглядатиме у поєднанні з чорним та білим. Тому це варіант розбавити ваш класичний гардероб та цікаво стилізувати свої образи.

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