Трендові комбінації кольорів з червоним, які будуть в моді цього сезону (фото)

Його обирають ті, кому необхідний прорив та енергія! І хоч цього кольору немає в головних трендах Пантона, зараз саме він допоможе з просуванням на новий рівень, допоможе налаштуватися на енергію дії! І саме він захопив образи та уми всіх модних інфлюенсерів!

Зараз популярні вражаючі тотал-ред образи. Але навіть якщо ви до цього не готові, то можна поступово вводити цей колір у гардероб, щоб максимально розкрити лідерські якості та бажання самому будувати своє життя! Колір керує нашою енергетикою! Це доведений факт! Саме тому Фокус підготував підбірку, як стилізувати червоний у цьому сезоні, щоб виглядати цікаво та сучасно.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Червоний з чорним

Не для кого не таємниця, що червоний ідеально виглядає у поєднанні з чорним: святково, соковито, впевнено. Навіть звичайний образ в такому поєднанні виглядає стильно. Поєднання червоного та чорного кольорів у одязі може створювати стильний та виразний образ. Наприклад, можна поєднувати червону сукню з чорними туфлями та аксесуарами, або чорні штани з червоним топом. А червоні колготки, це взагалі вибух у цьому сезоні. Вони виглядають дуже сміливо, сексуально та впевнено.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Червоний з білим

Червоний у поєднанні з білим виглядає стильно та свіжо. Колір червоний і білий часто використовуються разом в одязі для створення яскравих та стильних образів. Наприклад, ви можете спробувати поєднати червону блузу з білими штанами або спідницею. Червоно-біла смужка також може бути цікавим вибором для вбрання.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Червоний з коричневим

Це нове поєднання червоного. Особливу увагу варто звернути любителям бежевих відтінків. Такий варіант поєднання кольорів додасть динаміки в інколи нудний образ.

Поєднання червоного та коричневого може виглядати дуже стильно в одязі. Наприклад, червона блузка або сорочка поєднана з коричневими брюками або спідницею може створити дуже гарний і елегантний образ. Також можна спробувати комбінувати червоні та коричневі аксесуари, наприклад, червоні черевики з коричневою сумкою. Головне — дотримуватися відповідного балансу та гармонії кольорів.

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Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Червоний з сірим

Колірова комбінація червоного та сірого може виглядати стильно та елегантно в одязі. Наприклад, ви можете поєднати червону блузу з сірими брюками або спідницею. Також можливі варіанти з червоними аксесуарами, наприклад сумкою чи черевиками, у поєднанні з сірим або відтінками сірого в одязі.

Така комбінація кольорів має дуже благородне поєднання.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Червоний та денім

Колір червоного і деніму — дуже популярне поєднання в одязі. Наприклад, червона сорочка або светр може бути красивою парою до джинсів. Також можна спробувати поєднати червоний аксесуар, наприклад, шарф чи пояс, з джинсами. Це створить яскравий і стильний образ. Саме тому любителям джинсів варто звернути увагу на це поєднання кольорів. Саме червоний у поєднанні з джинсом додає їм цікавого та незвичного вигляду.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Металік та червоний

Вже всім відомо, що колір металіку один з головних трендів цього сезону. Тому впевнено можете комбінувати його з червоним. Як правило, поєднання червоного кольору з металіком виглядає досить стильно й сучасно. Наприклад, червоні акценти або деталі в поєднанні з металіковими тканинами можуть додати яскравості й індивідуальності до вашого образу. Можливі варіанти цього поєднання включають червоні металікові спідниці, сукні, блузки або аксесуари, як-от сумки чи взуття. Наскільки креативний ваш образ буде залежати від вашого особистого стилю та вподобань.

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