Босоніжки для вашої легкої ходи: тренди літа 2024 року (фото)

На думку стилістів взуття, у моду повертаються моделі, які відкривають тільки деякі пальці ніг, сандалі-гладіатори, а також з ремінцем на щиколотці.

Так, усе ще холодно, так, за вікном — морозна весна. Але це не привід для нас не зазирнути в літо, що наближається, коли ми станемо не тільки вдягати футболки, сарафани і легкі сукні, а й босоніжки, сандалі, шльопанці. Тобто відкрите взуття, хоча цього сезону в моду повертаються так звані "хованки" — моделі, які відкривають тільки деякі пальці ніг, сандалі-гладіатори, а також з ремінцем на щиколотці.

А ось кольорове рішення ваших босоніжок або шльопанців повністю повторює загальні тренди сезону весна-літо 2024: сірий, нюд, персиково-рожевий, жовтий як вершкове масло, пудрово-блакитний, зелений — м'ята з молоком, бузковий, темно-червоний, золотий, сріблястий. Отже, різноманітності достатньо, про що нам розповіли стилісти італійського Vogue. Що ж, гарної нам прогулянки!

Високі босоніжки на шпильці з ефектом несподіванки

У літньому сезоні цього року босоніжки на високих підборах незамінні для кожної модниці, яка прагне залишити шлейф елегантності та жіночності. Крім висоти, яку можна носити і в повсякденному житті (багато пропозицій від 9 до 10 см), на подіумах ми бачили справжні "шпильки-вбивці", тобто дуже високі і худі, які перевіряють рівновагу.

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Через це ви знайдете безліч босоніжок із ремінцями, Т-подібними перекладинами, натхненними танцюристами танго. Крім класичних чорних, варто спробувати яскраві відтінки, наприклад зелений, червоний.

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Сандалі Jewel: не тільки класика

Літо — ідеальний час, щоб зануритися у блиск прикрашених дорогоцінним камінням сандалій. Ці маленькі витвори мистецтва для ніг з блискучими деталями не тільки привертають увагу і надають величного вигляду будь-якому ансамблю. Але справжня новинка — ланцюжки та металізована шкіра.

Матеріали, з яких виготовлені ці сандалі, є дорогоцінними та ретельно відібраними, щоб гарантувати незвичайний візуальний результат. Однак якщо ви шукаєте щось особливе, оберіть сандалі з манжетами — ремінець має вигляд вишуканого браслета на щиколотці.

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Сандалі на танкетці, а не просто еспадрильї

Незалежно від того, якому стилю ви віддаєте перевагу, літні туфлі на танкетці пропонують комфортне поєднання. Виберіть модель, яка найкраще відповідає вашій індивідуальності, і насолоджуйтеся впевненою ходою.

Фото: unsplash.com

Крім класичних еспадрильїв із плетеною мотузкою, цього літа в моді знову повертаються легкі коркові сандалі, що відмінно доповнюють бохо-образ, джинсове вбрання і хвилясті спідниці, як у 2000-х.

Фото: unsplash.com

Сандалі-шльопанці: мінімалістичні, але сексуальні

Шльопанці на підборах переживають відродження, приносячи з собою нотку мінімалізму й елегантності. Ці сандалі з простими лініями передають позачасовий дух минулої епохи: з тонкими ремінцями — вони надають вишуканого вигляду будь-якому літньому образу і підходять і для роботи, і для вечірньої зустрічі. Незалежно від того, носите ви їх з джинсами або легкою сукнею, ці сандалі передають невимушену елегантність.

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Сандалі на плоскій підошві: від м'яких капців до капців-крабів

Неформальний комфорт і витончена елегантність задовольнять навіть найвимогливіших жінок. Серед найпопулярніших варіантів виділяються майже капці на плоскій підошві, але найбільш затребуваними будуть зручні варіанти, тобто сандалі з м'якою підкладкою на підошві.

Фото: unsplash.com

Знамениті сандалі краба, що вже протягом кількох років посідають лідерські позиції, також підтвердили свою популярність і тепер стали символом стилю Quiet Luxury, коли основою стає естетика мінімалізму з високою якістю матеріалу, з якого виготовлено те саме взуття, та правильно підібраними відтінками натуральних кольорів.

Фото: unsplash.com

Зручні босоніжки на кожен день або відпочинок

Ключове слово при виборі літнього взуття в цьому сезоні — комфорт, ось і шукаємо моделі, що поєднують стиль і підтримку для прогулянки без стресу. До речі, саме тому так популярні бренди Birkenstock і Teva.

Фото: unsplash.com

Так, сандалі Birkenstock відомі в усьому світі завдяки своїй анатомічній формі, а контурна підошва, створена спеціально для підтримки склепіння стопи і рівномірного розподілу ваги, робить ці сандалі ідеальними для довгих літніх прогулянок.

Фото: unsplash.com

Сандалії Teva універсальні спортивним дизайном і є ідеальним вибором для тих, хто шукає комфорт, не жертвуючи при цьому стилем. Регульовані ремені та м'яка підошва забезпечують підтримку та стійкість під час кожного кроку. Вони ідеально підходять для пригод на свіжому повітрі, забезпечуючи зчеплення і зносостійкість без шкоди для естетики вашого образу.

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