Найзворушливіше фото "Оскара": Раян Ґослінґ і Марго Роббі трималися за руки на церемонії

У Лос-Анджелесі роздали статуетки "Оскара", і тріумфатором виявився "Оппенгеймер". Але найяскравіші моменти церемонії виявилися пов'язані з акторами фільму "Барбі".

Фільми "Оппенгеймер" і "Барбі" вийшли в один день, і навіть породили таке кумедне поп-появу, як "Барбенгеймер", коли кіномани відвідували спочатку одну прем'єру, а потім і другу. А потім порівнювали враження, хоча біографічну драму про творця ядерної бомби і ляльку Барбі порівнювати неможливо. Але на церемонії "Оскар" тріумфатором виявився саме Крістофер Нолан і його творіння. "Барбі" отримала лише одну нагороду — за пісню "Для чого я був створений?" Біллі Айліш та її брата Фіннеаса. Однак увага була прикута до акторів "Барбі". І особливо до Раяна Гослінга, виконавця ролі Кена. Виявилося, що на церемонії актор, номінований за роль другого плану, зворушливо тримався за руку з колегою Марго Роббі, яка сиділа позаду нього. Про це пише People.

Утім, Гослінг і Роббі кілька разів мінялися місцями. Також Гослінг змінив кілька вбрань. Він з'явився на червоній доріжці в компанії своєї сім'ї: сестри Менді, матері Донни і батька Валеріо. Кумедно, але раніше Гослінг і його давня партнерка Єва Мендес несподівано зізналися, що ніколи не виходять разом на червону доріжку. Востаннє вони виходили разом ще 2012 року.

Раян Гослінг і Марго Роббі

Фанати сподівалися, що вони відвідають разом "Оскар", але Мендес спростувала це припущення.

"Це мило, спасибі. Але ми не робимо такі речі разом", — написала вона у відповідь на коментарі фанатів.

Після Гослінг сяяв у чорному костюмі Gucci з тонкою металевою окантовкою, чорній сорочці, і яскраво-рожевих шкарпетках.

Для свого номера, коли він виконував пісню "I'm Just Ken" у стилі Мерилін Монро, він приміряв рожевий костюм зі стразами і заспівав разом із легендарним гітаристом Слешем.

Раян Гослінг і Слеш Фото: Getty Images

І заспівав разом зі своїми колегами по фільму, спустившись у зал і прогулявшись уздовж першого ряду, який займали Грета Гервіг, Америка Феррера і Марго Роббі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгірші вбрання червоної доріжки. Однією з найбільш спірних суконь стало вбрання Марго Роббі, яка, явно втомившись від рожевих суконь у стилі Барбі, вибрала лаконічну чорну сукню від Versace. Вона одночасно потрапила і до списку найкращих, і до списку найгірших.