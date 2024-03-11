Найзворушливіше фото "Оскара": Раян Ґослінґ і Марго Роббі трималися за руки на церемонії
У Лос-Анджелесі роздали статуетки "Оскара", і тріумфатором виявився "Оппенгеймер". Але найяскравіші моменти церемонії виявилися пов'язані з акторами фільму "Барбі".
Фільми "Оппенгеймер" і "Барбі" вийшли в один день, і навіть породили таке кумедне поп-появу, як "Барбенгеймер", коли кіномани відвідували спочатку одну прем'єру, а потім і другу. А потім порівнювали враження, хоча біографічну драму про творця ядерної бомби і ляльку Барбі порівнювати неможливо. Але на церемонії "Оскар" тріумфатором виявився саме Крістофер Нолан і його творіння. "Барбі" отримала лише одну нагороду — за пісню "Для чого я був створений?" Біллі Айліш та її брата Фіннеаса. Однак увага була прикута до акторів "Барбі". І особливо до Раяна Гослінга, виконавця ролі Кена. Виявилося, що на церемонії актор, номінований за роль другого плану, зворушливо тримався за руку з колегою Марго Роббі, яка сиділа позаду нього. Про це пише People.
Утім, Гослінг і Роббі кілька разів мінялися місцями. Також Гослінг змінив кілька вбрань. Він з'явився на червоній доріжці в компанії своєї сім'ї: сестри Менді, матері Донни і батька Валеріо. Кумедно, але раніше Гослінг і його давня партнерка Єва Мендес несподівано зізналися, що ніколи не виходять разом на червону доріжку. Востаннє вони виходили разом ще 2012 року.
Фанати сподівалися, що вони відвідають разом "Оскар", але Мендес спростувала це припущення.
"Це мило, спасибі. Але ми не робимо такі речі разом", — написала вона у відповідь на коментарі фанатів.
Після Гослінг сяяв у чорному костюмі Gucci з тонкою металевою окантовкою, чорній сорочці, і яскраво-рожевих шкарпетках.
Для свого номера, коли він виконував пісню "I'm Just Ken" у стилі Мерилін Монро, він приміряв рожевий костюм зі стразами і заспівав разом із легендарним гітаристом Слешем.
І заспівав разом зі своїми колегами по фільму, спустившись у зал і прогулявшись уздовж першого ряду, який займали Грета Гервіг, Америка Феррера і Марго Роббі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгірші вбрання червоної доріжки. Однією з найбільш спірних суконь стало вбрання Марго Роббі, яка, явно втомившись від рожевих суконь у стилі Барбі, вибрала лаконічну чорну сукню від Versace. Вона одночасно потрапила і до списку найкращих, і до списку найгірших.