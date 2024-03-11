Леді Кітті Спенсер уперше показала свою доньку від 65-річного чоловіка (фото)

Племінниця принцеси Діани тримала вагітність і народження дитини в суворій таємниці.

33-річна британська модель і племінниця покійної принцеси Діани леді Кітті Спенсер приголомшила своїх шанувальників у соцмережі, повідомивши про те, що вона стала мамою. До Дня матері вона опублікувала серію знімків із дитиною на руках. На фото вона позує з малюком, якому, судячи з фото, вже кілька місяців.

"Бути твоєю мамою — радість усього мого життя, крихітко. Я люблю тебе беззастережно. Вітаю з Днем матері тих, хто святкує сьогодні", — підписала вона публікацію. При цьому Кітті не стала розкривати стать та ім'я малюка. Однак що це дівчинка, стало зрозуміло з коментаря сестри Кітті, Елізи, яка написала: "Моя прекрасна маленька племінниця!".

Кітті привітали її сестра, а також Мей Маск

Гламурна модель, яка ніколи не заявляла про свою вагітність, уже кілька років одружена з Майклом Льюїсом. Їхня дочка доводиться родичкою дітям принца і принцеси Уельських, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї, а також двом дітям принца Гаррі та Меган Маркл, принцу Арчі та принцесі Лілібет.

Скромний підхід до публічності сильно відрізняється від, здавалося б, нескінченних статей і постів у соціальних мережах, якими ділилися влітку три роки тому, коли леді Кітті Спенсер вийшла заміж за південноафриканського бізнесмена Майкла Льюїса на екстравагантному весіллі в Римі. Пара оприлюднила свої стосунки 2019 року, і того ж року Майкл, який старший на 32 роки, освідчився їй на Різдво.

Їхнє весілля спочатку було відкладено через Covid-19. З цієї нагоди наречена була одягнена в серію суконь Dolce & Gabbana, що нагадують сукню її власної матері Вікторії Ейткен (уродженої Локвуд), коли вона вийшла заміж за батька леді Кітті, Ерла Спенсера, 1989 року.

Весілля Кітті Спенсер і Майкла Льюїса Фото: Instagram/Kitty Spencer

Востаннє Кітті бачили на рідкісній вечірці в Освальда в жовтні 2023 року, але відтоді вона уникала публічності. Тепер, здається, зрозуміло, чому.

Раніше Фокус писав, що племінниця принцеси Діани показала деталі весілля через рік після церемонії. На заході не було її батька, брата покійної принцеси Уельської.