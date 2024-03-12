Вибір був визначений заздалегідь: чому нагородження "20 днів у Маріуполі" не увійшло до телеверсії "Оскара"

Представники Disney Entertainment послалися на те, що у них було лише 90 хвилин часу для того, щоб показати церемонію нагородження кінопремією всьому світу. Тому деякі моменти через скорочений хронометраж не увійшли в остаточний варіант телеверсії.

У Disney Entertainment пояснили, чому нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили до телеверсії "Оскара". Про це повідомляє Українська служба Голосу Америки, журналісти якої надіслали запит до компанії та отримали на нього відповідь.

У ньому йшлося про те, що інцидент був пов'язаний із часовими обмеженнями. Адже для міжнародної аудиторії монтували церемонію нагородження кінопремією "Оскар" з тим розрахунком, що вона має тривати не більше 90 хвилин. Тому окремі частини заходу не увійшли до остаточного варіанту, який побачила міжнародна спільнота.

За словами представників Disney Entertainment, вибір номінацій для скороченої версії був визначений заздалегідь — протягом процесу планування кілька тижнів тому. Крім того, в компанії послалися на те, що зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема "20 днів у Маріуполі", у скорочену версію все-таки було включено.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар". На церемонії вручення український режисер заявив, що хотів би мати можливість обміняти "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Мстислав Чернов також розраховує, що стрічка "20 днів у Маріуполі" вплине на іноземців і донесе до них історію українців.

Раніше за фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США, а також стрічка перемогла на головній британській кінопремії BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм". До Гільдії режисерів Америки "20 днів у Маріуполі" був відзначений Пулітцерівською премією, а також отримав приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".