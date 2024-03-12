Кейт Міддлтон глибоко засмучена, — інсайдер
Королівські оглядачі закликають залишити Кейт Міддлтон у спокої і дати їй остаточно оговтатися після операції. Критика і булінг через редагування знімка дуже засмутили принцесу.
Принцеса Уельська перебуває в "крихкому психічному і фізичному стані" і "почуватиметься нещасною" на тлі скандалу з фотографією до Дня матері, яка нібито піддалася цифровому редагуванню та викликала сумніви щодо автентичності. Про це в ефірі GB News заявила королівський оглядач Дженні Бонд.
Кейт публічно взяла на себе провину за редагування сімейної фотографії, опублікованої Кенсингтонським палацом 10 березня, і вибачилася за "замішання". Бонд припустила, що Кейт "має відчувати сильний тиск щоразу, коли її побачать на публіці" після серйозної операції в січні.
"Ми ризикуємо залякати жінку, яка намагається відновитися після дуже серйозної операції. Я думаю про те, як вона, мабуть, почувається сьогодні вранці. Я вважаю, що це взагалі жахливо. Ця сварка явно зіпсувала День її матері. Вчора її сфотографували в машині з Вільямом. Судячи з того, що ми бачимо, вона не виглядала такою вже щасливою, вона, мабуть, зараз відчуває сильний тиск, коли її бачать на публіці. Тиск подвоївся і посилився. Я думаю, що вона в крихкому психічному і фізичному стані. І нам слід залишити її в спокої", — застерегла Дженні.
За принцесу також заступилася журналістка Анджела Левін, яка похвалила її за "шляхетність", і акторка Вупі Голдберг: "Можливо, вона майбутня королева, але вона все ще фотограф-аматор", — зазначила зірка Голлівуду.
Незважаючи на заклики опублікувати оригінальне зображення, Кенсингтонський палац не буде перевидавати невідредаговану фотографію Кейт та її дітей.
Знімок, опублікований Кейт, був зроблений Вільямом на камеру Canon за 2900 фунтів стерлінгів всього за 40 хвилин. Кетрін двічі відредагувала кадр у Photoshop, щоб "зробити його якомога кращим" перед публічною публікацією в Instagram.
Однак після редагування в суспільстві знову спалахнули теорії змови, а шість провідних світових фотоагентств, включно з Асоціацією преси, видалили фотографію зі своїх мереж і бібліотек на тлі побоювань, що "джерело маніпулювало зображенням".
Раніше Фокус писав, що нове фото Кейт Міддлтон викликало ще більше сумнівів.