7 номінацій і нарешті перемога, за якою номінант "Оскара" не прийшов (відео)

Оскільки Веслі Андерсон не був присутній, щоб прийняти нагороду особисто, її від його імені прийняли ведучі церемонії нагородження Рамі Юсеф та Ісса Рей.

Більше ніж за 20 років американський кінорежисер, сценарист, актор та продюсер Веслі Андерсон сім разів номінувався на премію Американської кіноакадемії і нарешті він отримав омріяну статуетку. Проте на церемонію вручення "Оскара" він не прийшов. Що трапилось, з’ясувало видання Entertainment Weekly.

Першу номінацію Андерсон отримав за сценарій до "Родини Тененбаумі" у 2001 році. Ще одну сценарну номінацію йому принесла робота над "Королівством повного Місяця" (2012), а за звання найкращого анімаційного фільму змагались його "Незрівнянний містер Фокс" (2009) та "Острів собак" (2018).

У 2014 році "Готель "Гранд Будапешт" Андерсона отримав дев’ять номінацій, з яких сам номінант претендував на статуетку в режисерській та сценарній категоріях, а також змагався за головну нагороду — "Найкращий фільм".

Прорив 2024 року

Нарешті цьогоріч Андерсон досяг своєї першої перемоги — режисер отримав першість у номінації "Ігровий короткометражний фільм" з екранізацією однойменного оповідання Роальда Даля. Це — одна з чотирьох стрічок, які Андерсон зробив для Netflix.

Історія розповідає про Генрі Шугара, якого грає Бенедикт Камбербетч — багатого чоловіка, який дізнається про гуру, що навчився бачити без очей. Генрі вирішує опанувати це вміння, щоб шахраювати в азартних іграх. У фільмі також зіграли Дев Пател і Бен Кінгслі.

Але чому ж Андерсон не прийшов до зали вручення статуетки "Оскара"? У коментарі Entertainment Weekly він пояснив свою відсутність тим, що у день проведення церемонії нагородження він перебував у Німеччині, де розпочав знімати новий фільм.

Оскільки Андерсон не був присутній, щоб прийняти нагороду особисто, її від його імені прийняли ведучі Рамі Юсеф та Ісса Рей.

Що відомо про Веслі Андерсона

Веслі Андерсон — американський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер. Один із представників американського незалежного кіно. Працює в основному в жанрах комедії і трагікомедії; для його фільмів характерний незвичайний візуальний стиль із впізнаваними авторськими прийомами (симетрія кадру, пастельні кольори, нестандартне використання декорацій та екранних титрів).

У саундтреках стрічок Андерсон використовує фольк і ранній рок, зокрема класичний британський рок. Крім того, він поєднує своєрідний гумор із проникливими портретами небездоганних героїв — у його фільмах часто стикаються представники заможного і робочого класів. Ще однією особливістю його творчості є те, що він полюбляє знімати тих самих акторів у різних своїх фільмах. Він також уже багато років працює з однією командою.

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