Оскар-2024: цікаві факти, що залишилися за кадром

На думку журналістів ВВС, у Голлівуду 2023-й був насиченим роком і номінації на "Оскара" чітко відображають усі тенденції.

У ніч із 10 на 11 березня відбулася 96-та щорічна церемонія вручення премії "Оскар", де було названо найкращі фільми 2023 року. Про це стало відомо з трансляції заходу, а ось факти, що роблять популярну церемонію Американської академії ще більш цікавою, для читачів зібрало ВВС.

За словами видання, у Голлівуду був насичений рік і номінації на "Оскар" чітко відображають усі тенденції. Наприклад, у 2023 році Марго Роббі знялася у фільмі "Вавилон" — касовій бомбі, яка не отримала жодного "Оскара". Однак у 2024-му вона була присутня на церемонії вручення премії як обличчя "Барбі", найбільшого фільму 2023 року, який зібрав 1,4 мільярда доларів і номінувався у восьми категоріях.

Отже, які цікаві факти та особливості відкрилися журналістам ВВС за лаштунками щорічного "Оскару".

Емма Стоун могла б вступити до ексклюзивного клубу

Зірка фільму "Бідні-нещасні" стала восьмою актрисою, яка отримала два "Оскари" до 35 років. Раніше вона виграла за "Ла-Ла Ленд" у 2017 році. Таким чином вона пішла по стопах Меріл Стріп, Джоді Фостер, Елізабет Тейлор, Бетт Девіс, Луїзи Райнер, Олівії де Гевілленд і Гіларі Суонк. Жоден актор-чоловік ніколи не досяг такого успіху.

The Holdovers здійснили різдвяне диво

"Залишені" — перший різдвяний фільм, номінований на найкращий фільм після оригінального "Диво на 34-й вулиці" 1948 року (роком раніше номінувався фільм "Це чудове життя"). У фільмі розповідається історія сварливого вчителя, який змушений залишитися на Різдво у своїй школі-інтернаті, щоб доглядати за дітьми, які не поїдуть додому на канікули. У фільмі багато різдвяних ялинок і прикрас, а в саундтреку — безліч різдвяних пісень.

Володаркою золотої статуетки кіноакадемії стала Давайн Джой Рендольф, яка зіграла в картині "Залишені" Мері Лем — шкільного кухаря, яка втратила сина на війні у В'єтнамі.

Саундтрек "Барбі" мав більше шансів отримати приз, ніж його режисер

Попри відсутність найкращого режисера та найкращої актриси, номінації "Барбі" вже увійшли в історію премії "Оскар". Грета Гервіг, співавторка сценарію фільму, є єдиною режисеркою, чиї перші три фільми були номіновані на найкращий фільм: "Леді Берд", "Маленькі жінки" і "Барбі".

Однак золоту статуетку отримала лише композиція Біллі Айліш What Was I Made For? Це ніби повторює шлях фільму Бредлі Купера "Зірка народилася" 2018 року, який також отримав вісім номінацій, але виграв лише в категорії пісні — за Shallow Леді Гаги.

Кілліан Мерфі зламав десятирічну тенденцію

"Оппенгеймер" отримав премію "Оскар" в основних категоріях, включно з "Найкращим фільмом" і "Найкращою чоловічою роллю". Для ірландця Кілліана Мерфі це буде вперше після 2012 року, коли один і той самий фільм був визнаний у цих двох номінаціях. Останнім був "Артист" і його зірка Жан Дюжарден.

Інша історія з найкращою актрисою, яка останнім часом дедалі частіше збігається з найкращою картиною. Двоє з трьох останніх переможців у номінаціях "Найкращий фільм" — "Країна кочівників" і "Усе всюди й одразу" — також здобули нагороду за найкращу жіночу роль своїх зірок Френсіс МакДорманд і Мішель Єо відповідно.

Однак, як уже відомо, американська акторка Емма Стоун удостоєна "Оскара" в категорії "Найкраща жіноча роль" за картину "Бідні-нещасні", яка здобула "Оскара" в номінаціях "Найкращий дизайн костюмів" і "Найкраща робота художника-постановника".

У 2024 році на "Оскар" були номіновані чотири пари

Номінантка на звання найкращої режисерки Жюстін Трієт також відзначена в категорії "Найкращий оригінальний сценарій" разом зі своїм партнером Артуром Гарарі — спільно пара отримала "Оскара" за фільм "Анатомія падіння", одну з п'яти номінацій, які були у стрічки. На церемонії вручення "Золотого глобуса" Трієт пояснила, що вони з Артуром написали сценарій до фільму, "застрягши в нашій квартирі" під час пандемії.

Крістофер Нолан і Емма Томас номіновані як продюсери фільму "Оппенгеймер" у рамках нагороди за найкращий фільм у фільмі.

Грета Гервіг і Ноа Баумбах з "Барбі" номіновані за сценарій до фільму, а Марго Роббі і Том Акерлі — як продюсери найкращого фільму.

Бредлі Купер — 12 номінацій і жодної премії

Актор, який прославився після появи у фільмі "Похмілля", був номінований 12 разів завдяки своїй акторській, режисерській та сценарній роботі в різних фільмах. Але він ніколи не вигравав жодної з премій, на які був номінований.

Крім нього, серед тих, хто отримав більше номінацій без перемоги, — звукорежисер Грег П. Рассел (16 номінацій), композитор Томас Ньюман (15), авторка пісень Даян Воррен (15) і керівник спецефектів Деніел Судік (13).

Купер так і не перервав свою серію цьогоріч, оскільки його фільм "Маестро" не переміг у номінованих ним номінаціях — "Найкращий актор", "Найкращий фільм" і "Найкращий оригінальний сценарій".

Найстарший номінант на звання найкращого режисера

Цього року Мартін Скорсезе був номінований на свій 10-й "Оскар", встановивши новий рекорд для чинного режисера, обігнавши Стівена Спілберга. Якщо врахувати померлих колег, то рекордсменом є Вільям Вайлер із "Бен Гура" — 12.

81-річний Скорсезе також є найстарішим номінантом у цій категорії. Попереднім рекордсменом був Джон Г'юстон, який був номінований 1985 року на премію за "Честь Пріцці", коли йому було 79 років. Найстаршим переможцем став Клінт Іствуд, якому було 74 роки, коли він виграв за фільм "Крихітка на мільйон". Однак найстарішим номінантом 2023 року є композитор Джон Вільямс, який отримав нагороду в оригінальній музичній категорії до фільму "Індіана Джонс і колесо долі" у віці 92 років.

Середня тривалість фільмів "Оскара"-2024 становить 138 хвилин

"Минулі життя" і "Зона інтересів" ідуть лише по 1 годині 44 хвилини кожна, але "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана — три години, а "Вбивці квіткового місяця" Скорсезе — 206 хвилин. У такому довгому фільмі, ймовірно, можна було б зробити антракт.

Перша корінна американка, номінована на найкращу жіночу роль

37-річна акторка — не перша представниця корінних народів, номінована на найкращу жіночу роль: їй передували Кейша Касл-Г'юз із "Whale Rider" та Яліца Апарісіо з "Роми". Але зірка "Вбивці квіткового місяця" — перша саме зі США. Актриса родом з індіанської резервації чорноногих на північному заході Монтани. Вона вже отримувала призи на премії SAG Awards і "Золотий глобус", і в обох промовах подяки вона стисло говорила про чорноногих своєю рідною алгонкінською мовою.

Без "Сутінків" не було б "Оппенгеймера"

Крістофер Нолан вирішив зняти фільм про Джей Роберта Оппенгеймера після роботи над "Доказ" із зіркою "Сутінків" Робертом Паттінсоном. Актор подарував Нолану збірку промов Оппенгеймера після закінчення зйомок, і коли Нолан їх прочитав, він надихнувся на створення фільму.

