Оскар-2024: занимательные факты, оставшиеся за кадром

По мнению журналистов ВВС, у Голливуда 2023-й был насыщенным годом и номинации на "Оскар" четко отражают все тенденции.

В ночь с 10 на 11 марта состоялась 96-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар", где были названы лучшие фильмы 2023 года. Об этом стало известно из трансляции мероприятия, а вот факты, делающие популярную церемонию Американской академии еще более занимательной, для читателей собрало ВВС.

По словам издания, у Голливуда был насыщенный год и номинации на "Оскар" четко отражают все тенденции. Например, в 2023 году Марго Робби снялась в фильме "Вавилон" — кассовой бомбе, не получившей ни одного "Оскара". Однако в 2024-м она присутствовала на церемонии вручения премии в качестве лица "Барби", крупнейшего фильма 2023 года, который собрал 1,4 миллиарда долларов и номинировался в восьми категориях.

Итак, какие интересные факты и особенности открылись журналистам ВВС за кулисами ежегодного "Оскару".

Эмма Стоун могла бы вступить в эксклюзивный клуб

Звезда фильма "Бедные-несчастные" стала восьмой актрисой, получившей два "Оскара" к 35 годам. Ранее она выиграла за "Ла-Ла Ленд" в 2017 году. Таким образом она пошла по стопам Мерил Стрип, Джоди Фостер, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Луизы Райнер, Оливии де Хэвилленд и Хилари Суонк. Ни один актер-мужчина никогда не достиг такого успеха.

The Holdovers совершили рождественское чудо

"Оставленные" — первый рождественский фильм, номинированный на лучший фильм после оригинального "Чудо на 34-й улице" в 1948 году (годом ранее номинировался фильм "Эта чудесная жизнь"). В фильме рассказывается история сварливого учителя, который вынужден остаться на Рождество в своей школе-интернате, чтобы присматривать за детьми, которые не поедут домой на каникулы. В фильме много рождественских елок и украшений, а в саундтреке — множество рождественских песен.

Обладательницей золотой статуэтки киноакадемии стала Давайн Джой Рэндольф, сыгравшая в картине "Оставленные" Мэри Лэм — школьного повара, потерявшую сына на войне во Вьетнаме.

Саундтрек "Барби" имел больше шансов получить приз, чем его режиссер

Несмотря на отсутствие лучшего режиссера и лучшей актрисы, номинации "Барби" уже вошли в историю премии "Оскар". Грета Гервиг, соавтор сценария фильма, является единственным режиссером, чьи первые три фильма были номинированы на лучший фильм: "Леди Берд", "Маленькие женщины" и "Барби".

Однако золотую статуэтку получила только композиция Билли Айлиш What Was I Made For? Это как бы повторяет путь фильма Брэдли Купера "Звезда родилась" 2018 года, который также получил восемь номинаций, но выиграл только в категории песни — за Shallow Леди Гаги.

Киллиан Мерфи сломал десятилетнюю тенденцию

"Оппенгеймер" получил премию "Оскар" в основных категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль". Для ирландца Киллиана Мерфи это будет впервые после 2012 года, когда один и тот же фильм был признан в этих двух номинациях. Последним был "Артист" и его звезда Жан Дюжарден.

Иная история с лучшей актрисой, которая в последнее время все чаще совпадает с лучшей картиной. Двое из трех последних победителей в номинациях "Лучший фильм" — "Страна кочевников" и "Все повсюду и сразу" — также получили награду за лучшую женскую роль своих звезд Фрэнсис МакДорманд и Мишель Йео соответственно.

Однако, как уже известно, американская актриса Эмма Стоун удостоена "Оскара" в категории "Лучшая женская роль" за картину "Бедные-несчастные", которая получила "Оскар" в номинациях "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика".

В 2024 году на "Оскар" были номинированы четыре пары

Номинантка на звание лучшего режиссера Жюстин Триет также отмечена в категории "Лучший оригинальный сценарий" вместе со своим партнером Артуром Харари — совместно пара получила "Оскар" за фильм "Анатомия падения", одну из пяти номинаций, которые есть у фильма. На церемонии вручения "Золотого глобуса" Триет объяснила, что они с Артуром написали сценарий к фильму, "застряв в нашей квартире" во время пандемии.

Кристофер Нолан и Эмма Томас номинированы в качестве продюсеров фильма "Оппенгеймер" в рамках награды за лучший фильм в фильме.

Грета Гервиг и Ноа Баумбах из "Барби" номинированы за сценарий к фильму, а Марго Робби и Том Акерли — как продюсеры лучшего фильма.

Брэдли Купер — 12 номинаций и ни одной премии

Актер, прославившийся после появления в фильме "Похмелье", был номинирован 12 раз благодаря своей актерской, режиссерской и сценарной работе в различных фильмах. Но он никогда не выигрывал ни одной из премий, на которые был номинирован.

Кроме него, среди получивших больше номинаций без победы, — звукорежиссер Грег П. Рассел (16 номинаций), композитор Томас Ньюман (15), автор песен Дайан Уоррен (15) и руководитель спецэффектов Дэниел Судик (13).

Купер так и не прервал свою серию в этом году, поскольку его фильм "Маэстро" не победил в номинированных им номинациях — "Лучший актер", "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Самый возрастной номинант на звание лучшего режиссера

В этом году Мартин Скорсезе был номинирован на свой 10-й "Оскар", установив новый рекорд для действующего режиссера, обогнав Стивена Спилберга. Если учесть умерших коллег, то рекордсменом является Уильям Уайлер из "Бен Гура" — 12.

81-летний Скорсезе также является самым старым номинантом в этой категории. Предыдущим рекордсменом был Джон Хьюстон, который был номинирован в 1985 году на премию за "Честь Прицци", когда ему было 79 лет. Самым старшим победителем стал Клинт Иствуд, которому было 74 года, когда он выиграл за фильм "Малышка на миллион". Однако самым старым номинантом 2023 года является композитор Джон Уильямс, получивший награду в оригинальной музыкальной категории к фильму "Индиана Джонс и колесо судьбы" в возрасте 92 лет.

Средняя продолжительность фильмов "Оскара"-2024 составляет 138 минут

"Прошлые жизни" и "Зона интересов" идут всего по 1 часу 44 минуты каждая, но "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана — три часа, а "Убийцы цветочной луны" Скорсезе — 206 минут. В таком длинном фильме, вероятно, можно было бы сделать антракт.

Первая коренная американка, номинированная на лучшую женскую роль

37-летняя актриса — не первая представительница коренных народов, номинированная на лучшую женскую роль: ей предшествовали Кейша Касл-Хьюз из "Whale Rider" и Ялица Апарисио из "Ромы". Но звезда "Убийцы цветочной луны" — первая именно из США. Актриса родом из индейской резервации черноногих на северо-западе Монтаны. Она уже получала призы на премии SAG Awards и "Золотой глобус", и в обеих благодарственных речах она кратко говорила о черноногих на своем родном алгонкинском языке.

Без "Сумерек" не было бы "Оппенгеймера"

Кристофер Нолан решил снять фильм о Джей Роберте Оппенгеймере после работы над "Доводом" со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном. Актер подарил Нолану сборник речей Оппенгеймера после окончания съемок, и когда Нолан их прочитал, он вдохновился на создание фильма.

