"Юнона" знову на червоній доріжці: історія культової сукні від Діор триває (відео, фото)

Чергова реінкарнація знаменитої сукні Крістіана Діора "Юнона" на червоній доріжці "Оскара-2024" продовжила історію цього культового образу.

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У ніч з 10 на 11 березня відбулася чергова церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар-2024". Зірки завжди ретельно готуються до виходу на червону доріжку цього заходу, щоб вразити публіку і колег своєю чарівністю і, безсумнівно, — своїм образом.

Цього року церемонія вручення "Оскара" також увійде в історію моди, і одним з епізодів, безумовно, стане вбрання Ані Тейлор-Джой, яка вийшла на червону доріжку в знаменитій сукні-максі від Dior з подолом-пелюстками — реінкарнація з архівної колекції модного Будинку Christian Dior. Низ знаменитої сукні "Юнона" у варіанті акторки мав майже такий вигляд, як на оригінальній сукні, тільки спідниця була менш пишною, щоб не приховувати фігури Тейлор-Джой.

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"Юнона" на червоних доріжках

Сукня "Юнона" на "Оскарі-2024" — це не перша копія знаменитої сукні з колекції Діора осінь-зима 1949 року. Майже таку саму сукню приміряла давня прихильниця бренду Наталі Портман, яка співпрацює з брендом з 2011 року. На 76-й Каннський кінофестиваль 2023 року команда Christian Dior пошила для Портман нову "Юнону", точно повторивши візерунок з паєток, для чого над "пелюстками" сукні працювали співробітниці паризького ательє.

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Кім Джонс із Dior у грудні 2022 року перетворила "Юнону" на топ із прозорими рукавами і вишивкою ручної роботи, на яку в команди пішло 445 годин.

Свою версію "Юнони", яка увійшла до кутюрної колекції весни 2017 року, Марія Грація К'юрі пошила з прозорого тюлю "різних блідих відтінків".

Куди елегантніший оммаж вийшов 2010 року у тодішнього креативного директора Christian Dior Джона Гальяно: кутюрний показ, присвячений, зокрема, Чарльзу Джеймсу і його впливу на Крістіана Діора, дизайнер завершив пишною сукнею зі спідницею зі срібних пелюсток.

Раніше, 2009 року, бренд Zuhair Murad спробував повторити успіх діоровської "Юнони" і створив сукню за її образом і подобою. На церемонію "Оскар" її одягла Майлі Сайрус, але, попри всі зусилля PR-команди Zuhair Murad, які охрестили цей образ не інакше як новою культовою версією "Юнони" від Dior, особливого враження цей зірковий вихід не справив.

Фото: Telegram

Історія знаменитої "Юнони"

Сукня Junon ("Юнона") з колекції осінь-зима 1949 року під назвою Milieu du Siècle ("Середнє століття") — один з найвідоміших шедеврів Крістіана Діора.

"Коли вона з'явилася на подіумі, залом прокотилася хвиля здивування. Цією казковою сукнею з розшитих паєтками пелюсток, що нагадують павиний хвіст, кутюр'є продемонстрував своє блискуче вміння працювати з тканиною", — доповідала з Парижа репортерка The New York Times 10 серпня 1949-го.

Порівняння з павичем тут не випадкове: сукня Junon названа на честь давньоримської богині Юнони, священною твариною якої вважався павич. Італійські живописці присвячували цьому союзу гігантські полотна, на яких Юнону найчастіше зображували в колісниці, запряженій павичами.

До речі, в тій колекції Крістіана Діора була ще одна божественна сукня — Venus ("Венера"). Крістіан Діор задумував їх з Junon у парі і називав "сестрами": Venus теж пошита з шовку Gros de Tours, оздоблена пелюстками і паєтками Rébé, головних у Парижі фахівців з вишивки. Обидва вбрання не мали бретелей, були з пишними спідницями. "Венера" виконана в ніжно-сірому кольорі, а ось "Юнона" — в молочному відтінку і мала градієнт у вигляді леліток і бісеру. Обидві сукні були зроблені брендом не для продажу.

"Сукні Dior призначалися не для продажу, а радше для демонстрації: Magnin прагнули познайомити з кутюр'ом жінок із Західної Америки", — уточнювали у Діор.

У листопаді 1949 року Junon і Venus купив люксовий американський універмаг I. Magnin & Company, який на той момент вже понад 70 років привозив до Штатів кутюрні тканини. Відтоді "Юнона" і "Венера" зберігаються в колекції Музею образотворчих мистецтв Сан-Франциско.

У пресрелізі компанії від 10 грудня 1949 року ці сукні так і представляли — символами, які нагадуватимуть майбутнім поколінням про талановитих і геніальних людей нашої епохи.

Venus з музейних засіків дістають рідко, а ось Junon кочує по виставках регулярно — тільки до Метрополітен-музею сукню привозили сім разів, зокрема на відкриття експозиції "Manus x Machina: Мода у вік технологій" 2016 року.

Сьогоднішній стан оригінальної "Юнони" залишає бажати кращого: сукню дозволяють вивозити за межі музею тільки для виставок, і то на спеціальному манекені. Кожне пересування сукні загрожує втратою дорогоцінних паєток, а це означає, що оригінальну сукню Junon з колекції осінь-зима 1949 року ми не побачимо ні на кому з амбасадорів бренду.

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Dior відтворили для Наталі Портман кутюрний силует Junon 1949 року

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