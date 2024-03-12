"Юнона" снова на красной дорожке: история культового платья от Диор продолжается (видео, фото)

Очередная реинкарнация знаменитого платья Кристиана Диора "Юнона" на красной дорожке "Оскара-2024" продолжила историю этого культового образа.

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В ночь с 10 на 11 марта состоялась очередная церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар-2024". Звезды всегда тщательно готовятся к выходу на красную дорожку этого мероприятия, чтобы поразить публику и коллег своим очарованием и несомненно — своим образом.

В этом году церемония вручения "Оскара" также войдет в историю моды и одним из эпизодов, безусловно, станет наряд Ани Тейлор-Джой, которая вышла на красную дорожку в знаменитом платье-макси от Dior с подолом-лепестками — реинкарнация из архивной коллекции модного Дома Christian Dior. Низ знаменитого платья "Юнона" в варианте актрисы выглядел почти так, как на оригинальном платье, только юбка была менее пышной, чтобы не скрывать фигуры Тейлор-Джой.

Фото: Telegram

"Юнона" на красных дорожках

Платье "Юнона" на "Оскаре-2024" — это не первая копия знаменитого платья из коллекции Диора осень-зима 1949 года. Почти такое же платье примерила давняя поклонница бренда Натали Портман, которая сотрудничает с брендом с 2011 года. На 76-й Каннский кинофестиваль в 2023 году команда Christian Dior сшила для Портман новую "Юнону", точно повторив узор из пайеток, для чего над "лепестками" платья работали сотрудницы парижского ателье.

Фото: Getty Images

Ким Джонс из Dior в декабре 2022 года превратила "Юнону" в топ с прозрачными рукавами и вышивкой ручной работы, на которую у команды ушло 445 часов.

Свою версию "Юноны", которая вошла в кутюрную коллекцию весны 2017 года, Мария Грация Кьюри сшила из прозрачного тюля "различных бледных оттенков".

Куда более элегантный оммаж получился в 2010 году у тогдашнего креативного директора Christian Dior Джона Гальяно: кутюрный показ, посвященный, в частности, Чарльзу Джеймсу и его влиянию на Кристиана Диора, дизайнер завершил пышным платьем с юбкой из серебряных лепестков.

Ранее, в 2009 году, бренд Zuhair Murad попытались повторить успех диоровской "Юноны" и создал платье по ее образу и подобию. На церемонию "Оскар" его надела Майли Сайрус, но, вопреки стараниям PR-команды Zuhair Murad, кототрые окрестили этот образ не иначе как новой культовой версией "Юноны" от Dior, особого впечатления этот звездный выход не произвел.

Фото: Telegram

История знаменитой "Юноны"

Платье Junon ("Юнона") из коллекции осень-зима 1949 года под названием Milieu du Siècle ("Средний век") — один из самых известных шедевров Кристиана Диора.

"Когда оно показалось на подиуме, по залу прокатилась волна изумления. Этим сказочным платьем из расшитых пайетками лепестков, напоминающих павлиний хвост, кутюрье продемонстрировал свое блестящее умение работать с тканью", — докладывала из Парижа репортер The New York Times 10 августа 1949-го.

Сравнение с павлином здесь не случайно: платье Junon названо в честь древнеримской богини Юноны, священным животным которой считался павлин. Итальянские живописцы посвящали этому союзу гигантские полотна, на которых Юнону чаще всего изображали в колеснице, запряженной павлинами.

Кстати, в той коллекции Кристиана Диора было еще одно божественное платье — Venus ("Венера"). Кристиан Диор задумывал их с Junon в паре и называл "сестрами": Venus тоже сшито из шелка Gros de Tours, украшено лепестками и пайетками Rébé, главных в Париже специалистов по вышивке. Оба наряда не имели бретелек, били с пышными юбками. "Венера" выполнена в нежно-сером цвете, а вот "Юнона" — в молочном оттенке и имела градиент в виде пайеток и бисера. Оба платья были сделаны брендом не для продажи.

"Платья Dior предназначались не для продажи, а скорее для демонстрации: Magnin стремились познакомить с кутюром женщин из Западной Америки", — уточняли у Диор.

В ноябре 1949 года Junon и Venus купил люксовый американский универмаг I. Magnin & Company, который на тот момент уже 70 с лишним лет привозил в Штаты кутюрные ткани. С тех пор "Юнона" и "Венера" хранятся в коллекции Музея изящных искусств Сан-Франциско.

В пресс-релизе компании от 10 декабря 1949 года эти платья так и представляли — символами, которые будут напоминать будущим поколениям о талантливых и гениальных людях нашей эпохи.

Venus из музейных закромов достают редко, а вот Junon кочует по выставкам регулярно — только в Метрополитен-музей платье привозили семь раз, в том числе на открытие экспозиции "Manus x Machina: Мода в возраст технологий" в 2016 году.

Сегодняшнее состояние оригинальной "Юноны" оставляет желать лучшего: платье позволяют вывозить за пределы музея только для выставок, и то на специальном манекене. Каждое передвижение платья чревато потерей драгоценных пайеток, а это значит, что оригинальное платье Junon из коллекции осень-зима 1949 года мы не увидим ни на ком из амбассадоров бренда.

Важно

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