Принц Гаррі та принц Вільям з'являться на спільному заході, але є нюанс

Брати будуть присутні на церемонії нагородження премією їхньої матері. Однак навіть цей захід не зможе їх помирити.

14 березня принц Вільям і принц Гаррі виступлять на церемонії вручення премії "Спадщина Діани" в Музеї науки в Лондоні, однак це не означає, що між братами скресла крига, і справа йде до примирення. Герцог Сассекський звернеться до публіки через відеозв'язок тільки тоді, коли його брат покине захід, повідомляє The Times.

Очікується, що Вільям особисто виголосить промову з нагоди 25-річчя благодійної організації та вручить нагороди 20 одержувачам. Принц Уельський з'явиться на церемонії нагородження один, оскільки його дружина Кейт все ще відновлюється після операції на черевній порожнині.

Згідно з повідомленнями, Гаррі, який мешкає в Каліфорнії, приєднається до відеодзвінка з переможцями. Однак його участь відбудеться тільки після того, як його брат покине церемонію.

Небажання братів визнати присутність одне одного на заході оголює глибину їхньої ворожнечі, оскільки до сварки вони часто з'являлися разом особисто, щоб позувати лауреатам премії.

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Премія Діани — це благодійна організація, створена з метою віддзеркалити віру принцеси Уельської в те, що молоді люди здатні змінити світ. Вона реалізує програми боротьби зі знущаннями та наставництва і визнає надихаючу роботу молодих людей.

"Для мене велика честь мати підтримку як принца Уельського, так і герцога Сассекського, особливо зараз, коли ми відзначаємо наш 25-річний ювілей", — заявив виконавчий директор премії "Діана" Тессі Оджо.

Представник премії повідомив, що Гаррі стане "ключовою частиною" святкування.

"Він планує поговорити з лауреатами премії віртуально у вечір церемонії нагородження, щоб відзначити їхні досягнення", — сказав він.

Нагорода спадщини була заснована премією Діани 2017 року на честь 20-річчя з дня її смерті на честь життя Діани, принцеси Уельської.

Раніше Фокус писав, чому принц Вільям заздрить принцу Гаррі.