"Могла померти 18 місяців тому", — британський комік Джон Олівер про Кейт Міддлтон

За словами коміка, поки не доведено зворотне, виключати такий варіант не варто. Він сподівається, що принцесу незабаром покажуть публіці.

Спекуляції на тему, куди і чому зникла Кейт Міддлтон, яку вже два місяці ніхто не бачив на публіці, поступово набувають дедалі більш несподіваних форм. Зокрема, ведучий ток-шоу Last Week Tonight, комік Джон Олівер заявив в ефірі програми Bravo's Watch What Happens Live, що принцеса Уельська "могла померти 18 місяців тому", пише Daily Mail.

"Імовірність того, що вона померла 18 місяців тому, не дорівнює нулю. Вони могли б уявити цю ситуацію як "Вихідні у Берні", — сказав Олівер, маючи на увазі фільм 1989 року.

Коли ведучий Єнді Коєн нагадав Джону головне правило британської королівської сім'ї "Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй", той уточнив:

"Я не кажу, що це сталося, але я кажу, що воно не дорівнює нулю, поки не доведено протилежне. Поки ми не побачимо, як вона сидить там із копією денної газети".

Олівер зізнався, що до історії з редагуванням портрета принцеси Вельської з дітьми на День матері він ігнорував усі розмови і теорії змови, проте скандал з фотошопом змусив засумніватися і його.

"Таке відчуття, що на даний момент ти майже погано справляєшся з цим, вражаючим чином", — підкреслив Джон.

Цього тижня Кейт помітили на публіці, коли вона 11 березня разом із принцом Вільямом покидала Віндзорський замок. Принцесу сфотографували сидячою в авто, але пізніше автентичність цього знімка також була піддана сумнівам.

4 березня її бачили на пасажирському сидінні Audi 4x4, на якому її мати Керол Міддлтон їхала недалеко від Віндзорського замку.

Тим часом Кенсингтонський палац, як і раніше, зберігає мовчання. Раніше при дворі повідомили, що майбутня королева повернеться до своїх обов'язків на Великдень, а зараз вона "добре відновлюється" в колі сім'ї.

Раніше Фокус писав, чому королівська сім'я ховає Кетрін.