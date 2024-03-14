Кейт Міддлтон усвідомлено взяла на себе провину за відредаговане фото, — думка експерта

На принца і принцесу Уельських працює ціла команда зі зв'язків із громадськістю, і вони повинні були не допустити того, щоб Кейт вибачалася за редагування фото.

Після публікації Кенсингтонським палацом фото Кейт Міддлтон з трьома дітьми до Дня матері, де особливо уважні нарахували 16 змін за допомогою редагування, і скандалу, що послідував за цим, принцеса Уельська взяла на себе провину. Вона звернулася до шанувальників і пояснила, що іноді експериментує з монтажем. Королівська особа принесла свої вибачення. Однак оглядач Daily Mail вважає, що принцеса свідомо зголосилася відповідати за фіаско з фото, хоча ситуації можна було запобігти ще до оприлюднення знімка.

"Було неправильно, що Кетрін була "кинута під автобус" таким чином. За фотографії, випущені Кенсингтонським палацом, відповідають щедро оплачувані експерти зі зв'язків із громадськістю, хто б не тримав камеру. Вони повинні були взяти на себе провину. Їхній міністр зі зв'язків із громадськістю Лі Томпсон, призначений із великою помпою 2022 року, покликаний стати експертом у сфері зв'язків із громадськістю. Чому цей ймовірний піарник, який раніше працював на американську телегрупу NBC, дозволив Кетрін висловити свою особисту провину, а не зробити заяву з Кенсингтонського палацу?" — цікавиться він.

За його словами, і Томпсон, і інші високопоставлені чиновники більше зацікавлені в тому, щоб не заплямувати свою репутацію, ніж у захисті майбутньої королеви, поки вона відновлюється після серйозної операції.

"Навіть якщо ми визнаємо, що Кетрін дійсно змінила фотографію, коли її передали її чиновникам, які, безсумнівно, заохочували її поділитися таким щасливим знімком, їм слід було уважно її вивчити. На своїй керівній посаді Томпсон знав би, що засоби масової інформації все більше занепокоєні цифровими маніпуляціями із зображеннями. Британські газети не публікуватимуть новинні фотографії, змінені таким чином. "Ви внесли якісь зміни у фотографію?" — міг би запитати Томпсон свого боса. Або, дійсно, "Ви впевнені, що не хочете носити обручки, враховуючи безглузді чутки в Інтернеті?""" — продовжив Іден.

Це фото вже майже тиждень не дає спокою таблоїдам і шанувальникам Кейт Міддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Пояснюючи, чому ж Кейт узяла на себе провину, автор пригадав історію, коли 2012 року медсестра лікарні Едуарда VII в Мерілебоні (Лондон), де перебувала дружина принца Вільяма, Гасінта Салданья наклала на себе руки за кілька днів після того, як потрапила на розіграш двох австралійських радіо-діджеїв, які видавали себе за королеву і принца Чарльза.

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Вона перевела дзвінок колезі, яка наглядала за Кетрін, і розмова двох діджеїв згодом із другою медсестрою про стан здоров'я герцогині була показана в ефірі радіостанції.

Салданья, яка приїхала з Індії, залишила три рукописні записки, в одній з яких у її смерті звинувачували радіопередачу.

"Це все моя вина, і мені дуже шкода, що я втягнула вас у це. Будь ласка, прийміть мої вибачення", — написала вона.

Після цього принц Вільям написав зворушливого листа її сім'ї, в якому сказав:

"Хасінта та її колеги дуже добре про нас дбали, і мені дуже шкода, що хтось, хто так дбав про інших, опинився в такій відчайдушній ситуації".

Пізніше друзі Вільяма і Кетрін розповіли, що смерть цієї жінки справила на них глибоке враження. Трагедія ще більше переконала пару в тому, що ніхто, хто працює на них, ніколи не повинен піддаватися публічному приниженню.

"Я сподіваюся, що Вільям подбає про те, щоб призначити чиновників, готових ставити йому важкі запитання і давати йому небажані поради. У палаці не повинно бути місця підспівувачам", — завершив своє звернення оглядач.

Раніше Фокус писав, що британський комік пожартував про смерть Кейт Міддлтон.