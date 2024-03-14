5 напоїв, які підвищать вироблення колагену і повернуть молодість

Щоб повернути шкірі молодість, знову зробити її підтягнутою та пружною, не обов'язково вдаватися до пластичних операцій. Досить додати в раціон напої, які містять колаген.

Крім масажів і доглядових засобів величезну роль у красі шкіри відіграє харчування. На думку експертів зі здоров'я шкіри, дерматологів та лікарів, включення певних напоїв у ваш щоденний раціон може бути надзвичайно корисним. Перед вами п'ять напоїв, які можуть сприяти виробленню колагену в організмі, що допоможе повернути вашій шкірі молодість і сяйво. Про це пише She Finds.

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Кістковий бульйон

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За словами експерта в галузі охорони здоров'я Кріса Мірабіле, крім багатого вмісту вітамінів і мінералів, кістковий бульйон може похвалитися двома ключовими компонентами, необхідними для здоров'я і довголіття шкіри: колагеном та гіалуроновою кислотою. "Хоча колаген розщеплюється на складові його амінокислоти під час травлення, його знову збирає організм і використовує для шкіри, волосся, нігтів, для зміцнення кровоносних судин і багато чого іншого", — каже Мірабіле.

"Гіалуронова кислота (ГК) лише помірно ефективна при місцевому застосуванні. Прийом гіалуронової кислоти може зволожувати шкіру зсередини і зовні та покращувати здоров'я суглобів. Маловідомий факт про ГК полягає в тому, що вона також містить ацетил-глюкозамін, речовину, яка збільшує тривалість життя в багатьох організмів", — додає він.

Чорничний смузі

Оскільки неможливо повністю запобігти утворенню зморшок з віком, збереження гідратації та вживання в їжу багатих поживними речовинами фруктів є ключем до підтримання молодості. Одним із фруктів, який підтримує синтез колагену та містить корисні антиоксиданти, є чорниці.

Доктор медичних наук Еммануель Лукас пояснює, що вони "багаті на антиоксиданти, що допомагають захистити шкіру від щоденних впливів довкілля і внутрішніх чинників". Крім того, чорниця багата на вітаміни А і С, а останній бореться з розпадом колагену. Лукас каже, що чорниця також відома своїми протизапальними властивостями.

"Запалення є спільним знаменником багатьох шкірних захворювань, включно з фотостарінням, екземою, прищами і розацеа, і це лише деякі з них", — зазначає він. З урахуванням вищесказаного, додавання чорниці в ранковий смузі — чудовий спосіб підвищити вироблення колагену.

Гранатовий сік

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Ви напевно чули приказку: "Ви — те, що ви їсте і п'єте". Коли справа доходить до того, "наскільки швидко старіє ваша шкіра, це особливо вірно", — каже клінічний дерматолог доктора Енріцци П. Фактор.

Вона додає, що гранати і гранатовий сік "мають протизапальні та антиоксидантні властивості", які можуть "поліпшити еластичність шкіри і захистити її від пошкодження і передчасного старіння". Гранати, багаті необхідними мінералами, здатні посилювати вироблення колагену і еластину в шкірі.

Додавання більшої кількості вітаміну С у ваш раціон через гранати і соки може "ефективно запобігти появі зморшок", продовжує Фактор. Вона підкреслює, що споживання цієї поживної речовини, а також "вживання великої кількості води, захист шкіри від сонця, відмова від паління і боротьба зі стресом" відіграють ключову роль, коли йдеться про "збереження здоров'я та молодості вашої шкіри".

Апельсиновий сік

Дерматолог доктор Араш Ахаван зазначає, що наявність вітаміну С в апельсиновому соці сприяє синтезу колагену. Таким чином, включення апельсинового соку до вашого звичайного раціону може підвищити еластичність шкіри і зробити її більш молодою.

"Цитрусові, такі як апельсини, є чудовим джерелом вітаміну С, який відіграє вирішальну роль у синтезі колагену, оскільки допомагають перетворювати амінокислоти на колаген", — пояснює він.

Вода і колагеновий порошок

Фото: Freepik

Розмірковуючи про найкращі щоденні напої, які допомагають зробити колір обличчя шкіри, що старіє, сяйливішим, зрештою на думку можуть спасти смузі, соки або більш вишукані напої. Вони, безумовно, корисні для вашого здоров'я і кольору обличчя, але дерматолог Дебра Джаліман рекомендує простіший варіант.

"Оскільки наше тіло складається здебільшого з води, цілком логічно, що нам необхідно часто регідратуватися і поповнювати рівень рідини", — каже вона, додаючи, що "пиття великої кількості води допомагає зволожувати шкіру зсередини і підвищує її еластичність і гнучкість". З урахуванням вищесказаного Джаліман пропонує щодня додавати порошок колагену в склянку води. "Змішайте порошок колагену з водою", — зазначає вона, оскільки це "збільшує кровотік у шкірі та тілі".

Споживання колагену може підвищити еластичність шкіри і допомогти процесу відновлення шкіри вашого тіла", — зазначає вона, — "тим самим стимулюючи ваше тіло до утворення нового колагену".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.