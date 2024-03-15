Джіджі Хадід продемонструвала стильне вбрання і нову коротку стрижку (фото)

Модель мала шикарний і невимушений вигляд. 28-річна Джіджі змінила зачіску.

Американська супермодель і телеведуча Джіджі Хадід 14 березня продемонструвала свій модний стиль під час прогулянки Нью-Йорком, повідомляє Daily Mail.

28-річна знаменитість виглядала, як завжди, шикарно. Вона одягла великий темно-синій піджак у тонку смужку незвичайного крою: з великим вирізом і білим декором на рівні плечей.

Модель Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Під піджак вона одягла чорну трикотажну кофту і темно-сині спортивні легінси. Образ знаменитість завершила чорними сонцезахисними окулярами, шкіряною сумочкою, масивними чорними лоферами і білими шкарпетками.

Джіджі також продемонструвала свою нову коротку зачіску: світлі локони були розпущені й укладені набік. Модель нанесла легкий макіяж, губи були нафарбовані рожевою помадою, її шкіра сяяла.

Модель Джіджі Хадід Фото: Getty Images

За даними видання, зірці довелося "скасувати" свій дебют на червоній доріжці вечірки Vanity Fair Оскар із 49-річним бойфрендом Бредлі Купером. В останню хвилину Джіджі Хадід полетіла назад до Нью-Йорка.

"Зрештою вона влаштувалася на роботу і була змушена повернутися", — сказав інсайдер.

Джіджі Хадід на 21 рік молодша за Купера. На думку журналістів, незважаючи на таку різницю у віці, у них багато спільного: вони обидва батьки-одинаки і у них схоже почуття гумору.

Бредлі Купер на церемонії вручення премії "Оскар 2024" був номінований 12 разів (чотири рази за найкращу чоловічу роль), але так і не здобув золоту статуетку.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що Джіджі Хадід не супроводжувала Бредлі Купера на "Оскар 2024". Поруч із ним була мама Глорія Кампано.