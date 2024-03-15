Джіджі Хадід продемонструвала стильне вбрання і нову коротку стрижку (фото)
Модель мала шикарний і невимушений вигляд. 28-річна Джіджі змінила зачіску.
Американська супермодель і телеведуча Джіджі Хадід 14 березня продемонструвала свій модний стиль під час прогулянки Нью-Йорком, повідомляє Daily Mail.
28-річна знаменитість виглядала, як завжди, шикарно. Вона одягла великий темно-синій піджак у тонку смужку незвичайного крою: з великим вирізом і білим декором на рівні плечей.
Під піджак вона одягла чорну трикотажну кофту і темно-сині спортивні легінси. Образ знаменитість завершила чорними сонцезахисними окулярами, шкіряною сумочкою, масивними чорними лоферами і білими шкарпетками.
Джіджі також продемонструвала свою нову коротку зачіску: світлі локони були розпущені й укладені набік. Модель нанесла легкий макіяж, губи були нафарбовані рожевою помадою, її шкіра сяяла.
За даними видання, зірці довелося "скасувати" свій дебют на червоній доріжці вечірки Vanity Fair Оскар із 49-річним бойфрендом Бредлі Купером. В останню хвилину Джіджі Хадід полетіла назад до Нью-Йорка.
"Зрештою вона влаштувалася на роботу і була змушена повернутися", — сказав інсайдер.
Джіджі Хадід на 21 рік молодша за Купера. На думку журналістів, незважаючи на таку різницю у віці, у них багато спільного: вони обидва батьки-одинаки і у них схоже почуття гумору.
Бредлі Купер на церемонії вручення премії "Оскар 2024" був номінований 12 разів (чотири рази за найкращу чоловічу роль), але так і не здобув золоту статуетку.
Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що Джіджі Хадід не супроводжувала Бредлі Купера на "Оскар 2024". Поруч із ним була мама Глорія Кампано.