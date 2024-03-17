Похмурий бік популярності айдолів K-pop: як фанати контролюють їхнє життя

Зірки K-pop, або айдоли, як їх називають, стають дедалі популярнішими. Але їхні дуже віддані фанати часто роблять їхнє життя нестерпним.

Мало хто з фанатів настільки ж лояльні та віддані своїй справі, як фанати у світі K-pop. Від послідовників популярного гурту BTS, який називають "Army" до гурту "Blinks", що поклоняється Blackpink, ці віддані прихильники відомі своїм невтомним духом. І південнокорейські айдоли K-pop неодноразово стикалися з наслідками такої гарячої любові. Але у фанатського захоплення є і темний бік. Про це пише Daily Mail.

Буквально цього тижня одну з найбільших зірок Південної Кореї змусили вибачитися за те, що в неї є хлопець, після того, як розлючені фанати звинуватили її у зраді та пригрозили бойкотувати її музику.

23-річна Карина з жіночого гурту Aespa вчора поділилася у своєму Instagram листом із вибаченнями після того, як її стосунки з актором Лі Дже Уком стали надбанням громадськості.

Карина з жіночого гурту Aespa

Айдол написала рукописного листа фанатам, у якому пообіцяла "зцілити рани", які вона завдала після того, як рекламний щит із гнівними повідомленнями привезли на вантажівці до штаб-квартири її агентства і припаркували зовні на знак протесту.

"Чому ти вирішила зрадити фанатів? Будь ласка, вибачся безпосередньо. В іншому разі ви побачите зниження продажів альбомів і порожні місця на концертах", — свідчило повідомлення, звернене до будівлі SM Entertainment.

Інший запитав: "Хіба любові, яку вам дарують шанувальники Карини, недостатньо? Чому ви вирішили зрадити фанатів?".

Сторінка зірки в Instagram зараз переповнена гнівними коментарями з огидними смайликами.

У листі Карини написано, що їй шкода, що вона когось шокувала. "Причина, з якої я пишу це, навіть незважаючи на те, що я хвилююся, що можу знову завдати вам болю, полягає в тому, що я хочу щиро передати, як мені шкода фанатів, які подарували мені найтеплішу зиму відтоді, як я відбувся мій дебют. У майбутньому я хочу загоїти рани, яких зазнали фанати... Можливо, це надто коротко, щоб висловити все, що я відчуваю, але дякую, що прочитали це. У майбутньому я не розчарую вас і в міру свого просування покажу вам більш зрілий і працьовитий бік себе", — написала співачка.

Але її історія — всього лише один хрестоматійний приклад того, як надмірно завзяті фанати заходять іноді дуже далеко.

Музикантам погрожували бойкотами за те, що в них є дружина і діти, вони танцюють із протилежною статтю на сцені і виявляють любовний інтерес на екрані в музичному кліпі.

Одним із найгучніших прикладів, що сталися 2013 року, став випадок, коли 31-річного Бена Бекхена з популярного гурту EXO оточили фанати, коли він був присутній на весіллі свого брата.

Кліп групи EXO

Згідно з розповіддю свідка "ситуація вийшла з-під контролю, коли з'явилися учасники EXO".

Фанати фотографувалися, лізли на стільці, а коли пара розрізала торт, учасники EXO стояли позаду. Фанати фотографувалися і навіть просили в них автографи, блокуючи прохід для гостей.

На цьому проблеми EXO не закінчилися.

Коли Кім Чен Де — сценічний псевдонім Чен, одружився 2020 року, замість того, щоб привітати його, багато фанатів наполягали на тому, що йому необхідно покинути K-pop-групу, в якій він перебуває з 2012 року.

Віддані послідовники навіть зібралися на вулицях біля знаменитого торгового центру COEX у Сеулі з табличками "Чен вийди".

У бесіді з The Korea Times одна прихильниця тоді сказала, що, на її думку, зірка, в якої тепер двоє дітей від дружини, має вибачитися перед шанувальниками.

"Він повинен пожаліти своїх фанатів, які присвятили EXO свій час і гроші. На жаль, у листі він не вимовив жодного слова, щоб висловити свої вибачення", — пояснили вони.

За даними видання, фандом навіть надіслав заяву лейблу EXO, SM Entertainment, у якій ідеться: "Такий неочікуваний крок Чена не лише підриває довіру між співаком і фанатами, а й є егоїстичним вибором, що не демонструє жодної поваги до фанатів".

У підсумку Чен теж написав листа з вибаченнями.

Але стосунки не обов'язково мають бути справжніми, щоб викликати гнів деяких фанатів.

Приклад протесту проти підтанцьовки бойз-бенду

Так, учасники бойз-бенду K-pop ENHYPEN обурили фанатів, коли вони виступили зі співачками під час виконання своєї пісні Bite Me.

Хоча хореографія не була особливо вражаючою, фанати дійшли до того, що найняли вантажівки протесту для паркування біля їхнього лейблу HYBE LABELS.

За повідомленням Koreaoo, на одному з автомобілів було повідомлення, в якому йшлося про те, що артисти "обдурили фанатів" і обдурили їхні очікування.

Тим часом, коли торік Чон Чонгук (відомий фанатам просто як Чонгук) з BTS випустив кліп на запам'ятовуваний трек Seven, його 29-річна партнерка по фільму Хан Со Хі, відома за дорамами, зіткнулася зі шквалом критики й ненависті через те, що Чонгук зображував до неї симпатію.

Кліп, що викликав обурення

Фанати в соціальних мережах закликали її "залишити Чонгука в спокої" і звинуватили дівчину в "спробах привернути увагу" айдола.

Ба більше, романтичні чутки не обов'язково мають бути підтвердженими або актуальними, щоб викликати фурор.

Минулого літа багато хто був спантеличений, коли 20-річний Хон Син Хан відчув необхідність вибачитися перед фанатами за свої минулі стосунки.

У серпні соціальні мережі оскаженіли після того, як на X були завантажені фотографії, на яких зірка K-pop гурту RIIZE цілується з "подругою-підлітком" у мотелі. А потім обурення викликали його фото з сигаретою.

Обурені фанати знову викотили протестні вантажівки і закликали виключити Син Хана з групи.

У підсумку він офіційно вибачився в Інтернеті, написавши: "Я повністю усвідомлюю шкоду, яку заподіяли мої необережні дії. Я щиро шкодую про них. Я хочу вибачитися перед фанатами "ю

Проте його лейбл SM Entertainment також відповів фанатам, зазначивши, що "фотографії та відео, які поширилися, були зняті до дебюту Син Хана, в його вільний час".

У листопаді 2023 року, всього через кілька місяців після дебюту в складі RIIZE, Син Хан оголосив, що візьме "безстрокову перерву" в діяльності.

Також 28-річний Джошуа Хонг із поп-групи SEVENTEEN спровокував чутки про те, що він із кимось зустрічається.

У підсумку фанати вже звично прикотили під офіс його лейблу вантажівки з повідомленнями про те, що він "обдурив" шанувальників.

Джошуа купив своїй дівчині Porsche, тож фанати вимагали повернути їм гроші і звинувачували його в тому, що він підспівує під фонограму замість того, щоб співати наживо. Деякі також наполягали на виключенні його з групи.

Шанувальники припустили, що Джошуа зустрічався з моделлю Чо Мі Ен і писали їй гнівні повідомлення.

Коли вона поділилася своєю фотографією з тортом для посту в Instagram у свій день народження в грудні, фанати обурилися, що вона "створює драму", "наживається на увазі" і "засмучує Джошуа".

Приклад вантажівок із протестними заявами. Цього разу проти гурту ITZY

Учасниця Blackpink Дженні Кім також зіткнулася з інтенсивним тролінгом у соціальних мережах просто через те, що її пов'язують із кількома романтичними інтересами.

Учасниці гурту Blackpink Фото: Getty Images

Влітку зірка також дебютувала в ролі Даян у скандальному серіалі HBO "Ідол".

Однак, коли минулого року почали циркулювати чутки про те, що вона зустрічається з учасником гіганта K-pop індустрії BTS, зірка зіткнулася зі шквалом ненависті в Інтернеті.

В індустрії, відомій своїм тиском на найбільших зірок, звукозаписні компанії K-pop уже давно відстежують кожен аспект приватного життя своїх виконавців.

"Вони хочуть продавати ідолів, які здаються, принаймні в уявному сенсі, романтично досяжними. Шанувальники можуть уявити себе в тій чи іншій формі соціальних стосунків із цим кумиром", — сказав BBC соціолог доктор Патрік Вільямс, коли стало відомо про стосунки Джису з Blackpink.

Учасниці гурту Blackpink Фото: Getty Images

Лише десять років тому для керівництва південнокорейських зірок було звичайною практикою забороняти їм вступати в романтичні стосунки або навіть мати телефони.

Оскільки зараз K-pop перетворився на глобальне явище, міжнародні шанувальники висловили своє потрясіння з приводу такої практики.

Але іноді фанати навіть намагаються викрасти своїх кумирів.

Одного разу фанати намагалися пробратися на сцену, щоб захопити виконавицю Girls' Generation, а в іншому випадку намагалися замаскувати фургон так, щоб він виглядав так, наче він належить групі EXO.

Повідомляється, що гурт VIXX одного разу обдурили, коли вони були в Казахстані: водій автобуса поїхав із групою після того, як керівництво вийшло на їхній зупинці.

Однак через те, що вони перебували в чужій країні і просто припустили, що вони заплуталися, вони навіть не усвідомлювали, що їх викрали. Зрештою з'ясувалося, що це була спланована акція й артисти просто зустрілися з дочкою тодішнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про феномен південнокорейських айдолів, про "корейську хвилю" і поп-культуру, яка захоплює світ.

А дівчата з гурту Blackpink тим часом відвідали королівський прийом у Букінгемському палаці.