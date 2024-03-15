Найкорисніша каша: 5 важливих причин регулярно їсти гречку

Гречка є не тільки смачною, а й найкориснішою крупою, крім усього іншого, вона не містить глютену, тому корисна для людей з непереносимістю глютену. І це ще не всі переваги цієї крупи.

Гречку вирощували в Китаї понад 4500 років тому, а в Центральну Європу вона потрапила тільки в Середні віки. Особлива цінність гречки для здоров'я встановлена завдяки кільком дослідженням. Серед найбільш важливих виявлених переваг можна назвати п'ять основних, про які пише Fit For Fun.

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Допомагає схуднути

Фото: Freepik

Дослідження вже засвідчило, що гречка допомагає схуднути, завдяки вмісту сиртуїну, який позитивно впливає на багато внутрішніх органів, як-от печінка, нирки та шлунок.

Крім того, гречка має низький глікемічний індекс, який лише мінімально впливає на рівень цукру в крові та допомагає довше зберігати відчуття ситості.

Захищає клітини

Гречка містить флавоноїди, такі, як рутин і кверцетин, а також вітамін Е — у 100 грамах міститься 2,1 міліграма вітаміну. Усі вони належать до групи антиоксидантів, що забезпечують захист організму від вільних радикалів і, отже, від старіння та різних хвороб.

Флавоноїди, крім іншого, мають позитивний вплив на кровообіг. І вони здатні не тільки поліпшити стан стінок судин, а й позитивно вплинути на кровообіг.

Зміцнює кістки

Фото: Freepik

Гречка містить багато білка і забезпечує організм усіма вісьмома незамінними амінокислотами, які він не може виробляти сам. Особливо гречка багата на амінокислоту лізин. Він підтримує сполучну і м'язову тканини, зміцнює кістки та бере участь у жировому обміні.

Запобігає діабету

Дослідження, проведене в Канаді, виявило зв'язок між регулярним вживанням гречки і зниженням ризику розвитку діабету. Під час випробувань на щурах гречана крупа допомогла знизити рівень цукру в крові тварин на 12-19%.

Міцні нігті та блискуче волосся

Фото: Freepik

Тим, хто страждає на ламкість волосся та нігтів, слід частіше вживати гречку. Вона містить кальцій, магній, калій, залізо, які допомагають волоссю стати сильнішим, міцнішим і блискучішим.

Із гречки можна приготувати не лише класичну кашу, а навіть ризото. Однак гречку завжди слід ретельно промивати перед приготуванням, а краще замочувати, бо вона містить фітинову кислоту. В іншому немає жодних обмежень для вживання гречаної крупи.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.