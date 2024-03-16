СБУ оголосила про підозру відомому російському актору

Актор відверто підтримує політику Путіна і закликає громадян Росії воювати проти українців. Рік тому актору вже оголошували про підозру по трьом статям ККУ.

Служба безпеки України оголосила про підозру 60-річному радянському актору та режисеру Володимиру Машкову. Таку інформацію оприлюднили на офіційній сторінці установи.

Зокрема, відомо, що актору інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ⁠ст. 436 (пропаганда війни).

Працівники СБУ зібрала необхідну кількість доказів проти актора, який є прихильником путінського режиму, він займається агресивною пропагандою воєнних дій на території України, часто фігурує, як головний хедлайнера на акціях присвячених підтримці війни в Україні.

У грудні 2023 року актор Машков став головою "виборчого штабу" Путіна на виборах 2024 року, таким чином підтвердивши підтримку військових дій проти України.

Читайте також: "Душею з вами": Пугачова відреагувала на обстріл ЗС РФ Кривого Рогу

Фото: masha_mashkova_official

На цій "посаді" Машков став ключовим рупором пропаганди у "передвиборчій кампанії" очільника кремля.

"За даними слідства, Машков публічно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які воюють проти України. Також він особисто виправдовує знищення цивільної інфраструктури та захоплення частини території нашої держави. Деструктивну риторику Машков регулярно повторює у ході "передвиборчих" турів різними регіонами Росії, а також під час поїздок до тимчасово окупованих районів України. Здебільшого такі пропагандистські виступи рашиста відбуваються у вигляді "концертів-мітингів" та "зустрічей з виборцями"", — говорять в СБУ.

Нині СБУ має достатньо доказів проти актора. Варто відзначити, що у травні 2023 року Машкову вже було оголошень про підозру за трьома статтями ККУ. За цими фактами вже було направлене обвинувальний акт до суду.

Однак, оскільки актор перебував на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українського народу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак зібралася отримувати паспорт РФ, — росЗМІ. Крім цього, Фокус писав, зірка "Чорного ворона" вистрілив у колегу по знімальному майданчику.