Як швидко прибрати живіт: 4 вправи, які розтоплять жир і допоможуть стати стрункіше

Жирові відкладення на животі зазвичай стійкі, але якщо проявити наполегливість і виконувати правильні вправи, то і з ними можна швидко впоратися. Фітнес-тренер розповів про найефективніші вправи.

Коли йдеться про плоский живіт, багато хто відразу думає про те, щоб качати прес і присідати. У надії позбутися надокучливих жирових відкладень люди починають спеціально тренувати область живота. Качаючи прес, ви зможете зміцнити м'язи живота і наростити м'язову масу, але не розтопити жир на животі. Є куди більш ефективні вправи. Про це пише Fit For Fun.

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"Ідея цілеспрямованого схуднення досить поширена, але це неможливо. Тіло завжди худне рівномірно в усіх місцях. І найбільше часу це займає в тих ділянках, де найбільше жиру: наприклад, на животі або на стегнах", — каже тренер з фітнесу Майк Бранке .

Щоб позбутися жиру, незалежно від площі тіла, необхідний підвищений обіг калорій, і найкраще цього можна досягти за допомогою вправ, що задіють усе тіло.

"Вправи для всього тіла активують безліч різних м'язів і надають ефект перенесення. Так ви поліпшите координацію і одночасно збільшите витрату енергії. Саме так ви зможете схуднути", — каже тренер.

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Фото: Freepik

Присідання. Цю вправу можна легко включити в повсякденне життя і програму домашніх тренувань. Коли ви присідаєте, то задіюєте різні групи м'язів ніг і тулуба.

Випади. Випади також опрацьовують м'язи ніг і корпусу. Крім того, вони сприяють стабільності корпусу і зміцненню м'язів живота.

Фото: Freepik

Віджимання. Віджиманнями ви стимулюєте різні групи м'язів: груди, плечовий пояс, верхню частину спини. "Віджимання також навантажують весь тулуб і зміцнюють його — таким чином, ви одночасно виконуєте стабілізуючу вправу", — каже Бранке.

Підтягування. Ця вправа більше підходить для досвідчених користувачів. Під час підтягування ви задіюєте різні м'язи верхньої частини тіла, тренуєте силу і витривалість.

Якщо ці вправи поступово стають для вас занадто легкими, Бранке рекомендує їх змінювати: "З одного боку, за допомогою обтяжень можна більше напружувати м'язи. Але ви також можете створювати нові тренувальні стимули за допомогою таких варіацій, як присідання на одній нозі".

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