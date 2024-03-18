Крістіна Агілера похвалилася стрункою фігурою після різкого схуднення (відео)

Знаменитість приїхала на захід у компанії нареченого та доньки. Вона виступала шість хвилин.

43-річна американська співачка Крістіна Агілера виступила на презентації нової продукції Clarins Multi Active, яка відбулася в приватній резиденції в Холмбі-Гіллз, Лос-Анджелес, пише Hello.

Знаменитість продовжує демонструвати результати стрімкого схуднення, обираючи вбрання, які підкреслюють її нову фігуру. Зокрема, на червоній доріжці вона позувала в чорних чоботях до стегна, спідниці з металічною бахромою та срібному корсетному топі з тілесною сіткою на руках і грудях.

Своє довге волосся артистка залишила розпущеним, і воно хвилями падало їй на плечі.

Співачка обрала ансамбль, який ідеально підкреслив її фігуру Фото: Getty

На заході Крістіну супроводжували наречений Метью Ратлер і їхня дев'ятирічна донька Саммер Рай.

У супроводі бек-співачок і танцюристів Христина співала шість хвилин, почавши з культового хіта "Dirrrty".

Серед інших зіркових гостей на вечірці були присутні Ліндсі Лохан, Бренда Сонг, Маколей Калкін, Кілі Теллер, Келлі Піке, Кріс Кармак, Джессі Мелткалф, Дженсон Баттон, Джой Корріган, Жизель Олівера.

Розташована в розкішному приватному особняку приватна вілла була повністю оздоблена в рожевий колір. Гостей зустрічали фотоспалахи папараці, вони спускалися рожевою килимовою доріжкою. Усередині на відвідувачів чекали салони краси, прикрашені інноваційною продукцією Clarins, а цукерки і повітряні кулі доповнювали атмосферу. DJ Джорджія Сінклер крутила мелодії на даху, створюючи яскраве тло для нічного торжества.

Раніше повідомлялося, що вперше оновлену фігуру Христина показала на церемонії нагородження найпрестижнішою музичною премією "Греммі" в Лос-Анджелесі в лютому. Як їй вдалося так сильно схуднути, артистка воліє не особливо поширюватися. За її словами, вона присвятила себе здоровому, збалансованому харчуванню і суворому режиму фізичних вправ. У рамках своєї дієти вона дотримується режиму, багатого рослинами, і щодня споживає яскраві фрукти та овочі.

Багато хто припускав, що вона, за прикладом інших знаменитостей, використовувала "Оземпік", препарат від діабету, що пригнічує відчуття голоду. Сама Христина ці чутки ніяк не коментує.

Нагадаємо, Фокус писав, що Крістіна Агілера одягла блискучу міні-спідницю, що нагадує сумку Birkin.