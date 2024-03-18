Єва Лонгорія показала, як відсвяткувала 49-річчя (фото)

Зірку екрану привітали її найрідніші люди. А Вікторія Бекхем, краща подруга іменинниці, жартома побажала їй щасливого 50-річчя.

Американська акторка Єва Лонгорія показала, як відсвяткувала 49-річчя. Кадрами з найближчими людьми зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ділиться в Instagram з 10 млн підписників.

"Це точно буде день народження, який я ніколи не забуду. Усі ці моменти тижня мого дня народження займають особливе місце в моєму серці. Мені так пощастило, що мене люблять стільки гарних людей у моєму житті. Дякую всім за привітання та благословення. Ну ось, знову навколо сонця!" — написала іменинниця.

Зокрема, Лонгорія показала себе у рожевому капелюшку, своїх найближчих людей, серед них — єдиний син акторки Сантьяго.

Єва Лонгорія відзначила 49-річчя

У коментарях до допису фанати зірки екрану привітали її із 49-м днем народження. А Вікторія Бекхем, найкраща подруга іменинниці, жартома написала: "Щасливого 50-річчя!! Люблю тебе".

Єва отримала широку популярність, коли знялася в серіалі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі моделі Габріель Соліс.

Наразі акторка одружена з бізнесменом Хосе Бастоном. Пара виховує сина Сантьяго, який доволі часто зʼявляється в соціальних мережах зіркової мами.

Єва Лонгорія з чоловіком та сином Фото: Instagram @evalongoria

Нагадаємо, Єва Лонгорія позувала у фотосесії для журналу з єдиним спадкоємцем.

Також Фокус писав про стильну зйомку Єви Лонгорії для глянцю.