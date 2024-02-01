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Стиль життя

Єву Лонгорію помітили без макіяжу (фото)

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Фото: Instagram evalongoria | Єва Лонгорія

Зірка екрану вирушила по справах у Марбельї, Іспанія. Єва продемонструвала свою підтягнуту та струнку статуру в чорних спортивних штанах.

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48-річну американську акторку Єву Лонгорію помітили на прогулянці без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вирушила по справах у Марбельї, Іспанія.

Лонгорія, яка переїхала в іспанське місто у 2023 році, була в темному спортивному ансамблі. Знаменитість продемонструвала свою підтягнуту та струнку статуру в чорних спортивних штанах у поєднанні зі стильними білими кросівками.

Єва зібрала свої темні пасма у хвіст і була в чудовому настрої, насолоджуючись ранком зі своїм сином Сантьяго.

Єва Лонгорія

Зірка екрану отримала велику популярність, коли знялася в серіалі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі моделі Габріель Соліс.

Раніше Єва зізнавалася, що відчувала себе "гидким каченям і не вважала себе красунею, коли зростала".

Акторка розповідала ELLE, що в неї "не було проблем бути сексуальною", коли вона грала Габріель Соліс у "Відчайдушних домогосподарках".

Наразі Лонгорія одружена з бізнесменом Хосе Бастоном. Пара виховує сина Сантьяго, який доволі часто зʼявляється в соціальних мережах зіркової мами.

Єва Лонгорія із сином

Нагадаємо, Єва Лонгорія знялася для глянцю в ефектних образах.

Також Фокус писав про нові знімки сина Єви Лонгорії.