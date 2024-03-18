Опра Вінфрі продемонструвала струнку фігуру на церемонії NAACP Image Awards 2024 (фото)
70-річна телеведуча очолила на заході кавалькаду зірок. За останні місяці Опра дуже схудла.
Знаменита американська телеведуча, письменниця й актриса Опра Вінфрі в шикарному вбранні вийшла на червону доріжку на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards 2024 16 березня, повідомляє Daily Mail.
Вона вся "світилася", виходячи на сцену, щоб вручити співаку і танцюристу Ашеру нагороду "Артист року".
70-річна знаменитість, яка зізналася, що використовувала ліки для схуднення, продемонструвала струнку фігуру в відвертій довгій фіолетовій сукні з короткими рукавами. Красива сукня була прикрашена дрібними та великими намистинами. Вона вигідно підкреслила талію Опри.
Своє густе довге волосся Вінфрі уклала в ефектну зачіску, воно м'якими хвилями спадало на плечі. Образ телеведуча доповнила шикарними окулярами. З прикрас на ній були чудові сережки і каблучка.
Опра очолила на заході кавалькаду зірок, серед яких були Квінта Брансон, Холлі Бейлі, Ідріс Ельба та інші.
За останні місяці Опра схудла більш ніж на 40 фунтів (18,14 кг — ред.), журналісти відзначили її приголомшливий зовнішній вигляд. Вона зізналася, що використовувала препарат "Ozempic", хоча раніше заперечувала це.
"Тепер я використовую його, коли відчуваю, що він мені потрібен, як інструмент, що дає змогу не бігати по йо-йо... Той факт, що за мого життя є схвалений медиками рецепт для контролю ваги й підтримання здоров'я, здається полегшенням, спокутою, подарунком, а не чимось, за чим можна сховатися і за що ще раз висміяти", — поділилася минулого місяця телеведуча.
Опра розповіла, що прийняла ліки перед Днем Подяки, оскільки знала, що на неї чекає "два тижні повноцінного харчування", і зазначила, що препарат змусив її набрати тільки півфунта, а не вісім.
Раніше, Опра Вінфрі розповіла про жорстоку боротьбу із зайвою вагою. Телеведуча Опра Вінфрі ніколи не ухилялася від публічного обговорення цієї проблеми, оскільки сама веде багаторічну боротьбу зі своєю вагою.