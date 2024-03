Енн Гетевей вийшла у світ у мінісукні (фото)

Знаменитість відвідала премʼєру свого нового фільму. У ньому Гетевей грає матір-одиначку середнього віку.

41-річна американська акторка Енн Гетевей вийшла у світ у ніжній мінісукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Інтерстеллара" і акторка Габріель Юніон відвідали прем’єру їхнього майбутнього фільму The Idea Of You.

Габріель є продюсером фільму, у якому Гетевей грає матір-одиначку середнього віку, яка починає роман із набагато молодшою суперзіркою бойз-бенду.

На заході Енн відтворила 1960-ті роки в ніжній мінісукні в стилі ретро, яка виблискувала під світлом. Вбрання із глибоким декольте мало зубчасті дзеркальні візерунки, що йшли вздовж лінії подолу та у верхній частині її сукні.

Волосся зірки екрану було розпущене. Акторка "Щоденників принцеси" підкреслила свої риси обличчя за допомогою легкого макіяжу.

Енн доповнила свій ретро-ансамбль парою блідо-золотих туфлів на підборах та лаконічною сумочкою.

Зірка картини "Диявол носить Prada" наразі одружена з Адамом Шульманом з 2012 року, і в них підростають двоє дітей. Уперше пара познайомилася через спільних друзів на кінофестивалі в Палм-Спрінгс у квітні 2008 року.

