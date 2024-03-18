Монарша підтримка: як король Чарльз ІІІ став на бік України

Як і покійна мама, британський монарх активно публічно підтримує Україну в часи, коли вона бореться за своє майбутнє та незалежність. Він зустрічався з українськими діячами та ділився враженнями про це.

18 березня 2024 року в мережі активно почала зʼявлятися інформація про смерть короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Втім, офіційно Букінгемський палац не підтвердив домислів. Фокус пригадує, як британський монарх підтримував Україну під час російського вторгнення.

Роковини вторгнення

24 лютого 2024 року, коли Україна перейшла у третій рік повномасштабної війни з РФ, на офіційних сторінках королівської родини зʼявилися дописи, у яких Чарльз ІІІ висловив свою підтримку українському народу.

"Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби існування вступає в третій, трагічний, рік. Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ. Їхня справжня доблесть, попри невимовну агресію. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які в мене були з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві", — заявив тоді син покійної королеви Єлизавети ІІ.

Зокрема, суверен показав архівний знімок, на якому він з дружиною, королевою Каміллою, ставили свічки в Українському Католицькому Соборі в Лондоні у 2022. На другому фото зображена зустріч Чарльза ІІІ та президента України Володимира Зеленського в Букінгемському палаці у 2023 році. На знімку вони потиснули одне одному руки.

Зокрема, британський монарх заявив, що його надихає те, що Сполучене Королівство та їхні союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України у важкі часи.

"Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", — зізнався король Великої Британії.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ висловив підтримку Україні в другі роковини повномасштабної війни

Коронація

6 травня 2023 року, коли Чарльз ІІІ зійшов на престол після багатьох років очікувань, подію у Вестмінстерському абатстві відвідали поважні гості з-за кордону. Серед них була перша леді України Олена Зеленська та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Для нас із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем честь – перебувати сьогодні на коронації Їх Величностей Короля Чарльза III та Королеви Камілли тут, у Вестмінстерському абатстві, щоб від імені всієї України побажати успішного правління та процвітання країні", — написала дружина Володимира Зеленського у своєму Instagram.

Перша леді зізналася, що змогла особисто поспілкуватися з членами королівської родини Великої Британії, а саме Кейт Міддлтон та принцом Едвардом.

"Дякую за ваші найкращі побажання для України і наших людей. Вірю, вони обов’язково втіляться в життя", — зазначила дружина українського президента.

Олена Зеленська та Денис Шмигаль на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Зустріч з королевою

Наприкінці лютого 2024 року Олена Зеленська зустрілася з королевою Великої Британії Каміллою в Кларенс-Гаусі. Судячи з усього, король Чарльз ІІІ теж був би присутній під час розмови, якби не боровся з онкологією.

"Під час візиту до Великої Британії рада зустрітися з Її Величністю Королевою Каміллою", — зазначила дружина Володимира Зеленського.

Перша леді розповіла, що подякувала королівській родині та всьому Сполученому Королівству за підтримку України, прихисток 200 тисяч українських біженців і регулярні зустрічі з ними, адже король Чарльз ІІІ і його дружина не раз відвідували Український центр у Лондоні.

Олена Зеленська та королева Камілла Фото: Olena Zelenska/Instagram

Конференція з відновлення України

У червні 2023 року британський король зустрівся з Денисом Шмигалем та іншими політичними та громадськими діячами з України в рамках заходу, під час якого обговорювали відновлення України.

"Вчора ввечері король влаштував прийом голів уряду, високопосадовців та лідерів громадянського суспільства України, які беруть участь у конференції з відновлення України у Великій Британії", — зазначили тоді на сторінці королівської родини.

Король Чарльз ІІІ зустрівся з українськими діячами

Зустріч з Володимиром Зеленським

Навесні 2023 року британський суверен провів зустріч з українським президентом, вчергове публічно висловивши свою підтримку Україні.

"Король вітає президента Володимира Зеленського у Букінгемському палаці", — зазначили представники монарха.

Король Чарльз ІІІ та Володимир Зеленський

Нагадаємо, помер один з найближчих друзів короля Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про плани короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли відвідати Австралію.