Кейт Міддлтон повернеться на роботу пізніше, ніж очікувалося: коли це станеться

Королівська персона, яка пережила на початку року операцію, досі відновлюється після медичної процедури. Шанувальники всерйоз занепокоєні зникненням дружини принца Вільяма.

Кейт Міддлтон усе ще відновлюється після операції на черевній порожнині, тому повернеться на роботу пізніше, ніж повідомлялося раніше. Про це пише Hello Magazine.

Королівська редакторка Sunday Times Роя Нікха розкрила після розмови з другом і радником дружини принца Вільяма, що коли Кенсінгтонський палац оголосив, що принцеса Уельська почне працювати після Великодня 2024, це не означало, що це станеться відразу після Великодніх вихідних.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тим часом мама трьох дітей поновить свої королівські обов’язки десь після весняних канікул принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї у школі Ламбрук, які закінчуються 17 квітня 2024, хоча точна дата чи перша поява принцеси ще не оголошені.

Здоров'я Кейт Міддлтон стало причиною багатьох спекуляцій, оскільки вона була госпіталізована для операції на черевній порожнині ще в січні 2024. Тоді ж і повідомили, що дружина майбутнього короля Великої Британії не вийде на публіку до Великодня. Втім, її помічали з мамою Керол Міддлтон в авто та з принцом Вільямом на ринку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон потрапила в скандал з відредагованим фото.

Також Фокус писав про чутки про ймовірні зради принца Вільяма, що могло стати причиною тривалого зникнення Кетрін з публічного поля.