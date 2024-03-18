Крістен Стюарт знялася у відвертій фотосесії (фото)

Зірка "Сутінок" постала в образах Prada, Chanel, Miu Miu, Tom Ford тощо. На деяких кадрах Крістен позувала топлес.

33-річна американська акторка Крістен Стюарт знялася топлес для глянцю Who What Wear.

У﻿ фотосесії зірка "Сутінок" постала в образах Prada, Chanel, Miu Miu, Tom Ford тощо. На деяких кадрах Крістен позувала топлес.

"Крістен Стюарт може виконати будь-яку роль та приміряти будь-яке вбрання", — вважають журналісти видання.

Зокрема, знаменитість зізналася, що буває найбільш продуктивною зранку.

Крістен Стюарт

"Мій мозок працює краще вранці. Я б хотіла жити таким романтизованим "нічним" життям, але я дійсно прокидаюся вранці і віддаюся і не кажу ні слова, поки [я] не закінчу", — розповіла Крістен.

Крістен Стюарт

"Коли мова заходить про Голлівуд, Крістен Стюарт — хамелеон. За останні два десятиліття вона перейшла зі світу вампірів і перевертнів до ролі легендарної фронт-вумен рок-гурту 1970-х років ("Раневейс", — ред.), номінації на "Оскар" за роль народної принцеси ("Спенсер", — ред.), і майже все, що можна уявити між ними", — додають журналісти Who What Wear.

Крістен Стюарт

Крістен зустрічається з Ділан Маєр з 2019 року, а у 2021 році вони оголосили про заручини. Втім, весілля досі не відбулося.

Акторка "Сутінок" нещодавно розповіла про їхню майбутню церемонію Rolling Stone, сказавши: "Ми не маємо сили влаштувати велике весілля".

"Ймовірно, ми скоро це зробимо. Ми просто зайняті тим, що знімаємо фільми, бо це наші діти", — зізналася Стюарт.

Нагадаємо, наречена Крістен Стюарт привітала акторку з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про появу Крістен Стюарт на модному показі в образі Chanel.