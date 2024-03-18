Як виглядає суперяхта Віктора Медведчука зсередини (відео)

Вже в найближчі місяці яхту Віктора Медведучука за 200 мільйонів євро продадуть на аукціоні. Мінімальна ціна на майно колишнього українського політика буде 130 тисяч євро.

Журналісти показали, який вигляд зсередини має 92-метрова яхта 69-річного колишнього українського політика Віктора Медведчука, який за сумісництвом є кумом президента Росії Володимира Путіна, якого з 2021 року його підозрюють у державній зраді. Сюжет з яхти показали журналісти ТСН.

У 2022 році виявилося, що Віктор Медведчук має шикарну яхту Royal Romance, яку він придбав за 200 мільйонів євро. Таку інформацію оприлюднило Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вже згодом Личаківський районний суд міста Львова прийняв рішення арештувати майно. А у лютому 2024 року Кабмін погодив продаж арештованого майна Медведчука, кошти якого планують використати на благо України.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA

Що відомо про яхту?

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була Оксана Марченко. Згодом з'ясувалося саме на неї зареєстрована яхта.

Відомо, що яхта вміщує в себе 22 члени екіпажу, крім цього, на палубу можна запросити ще 14 гостей.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA

Де знаходиться яхта Медведчука?

Відомо, що нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.

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Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA

Який вигляд має яхта Медведчука з середини?

У лютому 2024 року українська делегація була направлена до Хорватії, де знаходиться яхта, для проведення попереднього огляду майна Медведчука перед тим як виставити його на продаж.

Однак прибувши на місце українську делегацію вже чекали представники Віктора Медведчука, які не дозволяли пройти на яхту і проводити відеофіксацію. Згодом все ж українських представників пропустили на палубу і навіть показали частину судна.

Журналістам вдалося побачити лише одну каюту — гостьову. У ній все оздоблене червоними дерево, крім цього, у каюті висить репродукція роботи французького художника Поля Гогена. Ванна кімната для гостей повністю оздоблена мушлями.

Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA

Відомо також, що яхта ексклюзивно має на палубі басейн. Саме на яхті Медведчука побудований рекордно великий басейн, який коли-небудь виготовляла фірма. Яхта має ліфт, який дозволяє спуститися в каюти.

Яхта Медведчука Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZuuVCqS2rOA

Нині на борту досі працює хорватський персонал, якому Медведчук продовжує платити гроші.

Коли та за скільки планують продати яхту?

За словами керівниці АРМА Олени Думи, вже в найближчі два місяці яхту планують продати на торгах, оскільки в травні 2024 року спливає термін арешту майна.

Відомо, що найнижча сума за яку можуть реалізувати власність Медведчука становить 130 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що частину арештованих активів Медведчука розікрали. Крім цього, Фокус писав, кум Путіна Медведчук обзавівся в РФ новою яхтою за $9,6 млн.