"Ми не в Тернополі": ЗМІ дізналися подробиці виїзду за кордон чоловіка блогерки Пренткович

Блогери Таня Пренткович і Андрій Гонковський виїхали з Тернополя, але не розказують, чи проживають зараз за кордоном чи в іншому місті України через погрози, які лунають на їхню адресу.

Український блогер Андрій Гонковський не повертався в Україну після скандальної поїздки на Мальдіви. Про це повідомляє "ТСН" в опублікованому сюжеті у понеділок, 18 березня,

За даними журналістів, чоловік блогерки-мільйонниці Тетяни Пренткович не приїжджав на батьківщину з січня 2024 року.

Напередодні Гонковський повідомив у соцмережі Instagram, що ухвалив рішення змінити місце проживання і переїхати разом зі своєю дружиною і дітьми. Куди саме, він не уточнив.

Кореспонденти "ТСН" поцікавилися у блогера, коли він прийняв рішення виїхати з України. Гонковський відмовився відповідати. Написав лише, що утримується від додаткових коментарів і подякував "за розуміння".

Фото: ТСН

Утім, журналістам вдалося поспілкуватися з самою Пренткович, яка заявила, що на адресу її сім'ї "летять погрози"

"Хочуть нас вбити. Кажуть, щоб ми розбились на літаку. Я вам зараз маю сказати в якій ми країні чи де ми взагалі? В якому місті ми України? До речі, ми не говорили нічого про за кордон", — сказала блогерка.

На питання, чи повертався Гонковський після Мальдів в Україну, Пренткович відповіла, що не коментує цю ситуацію.

"Через те, що це небезпечно для нашої сім'ї, для нас особисто, для нашого життя … Ми зараз не в Тернополі", — додала вона.

Водночас блогерка в Instagram похвасталася охопленням перегляду її "сторіз" і попередила, що блокуватиме хейтерів.

Фото: скриншот

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