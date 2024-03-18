У доньки важкохворого Брюса Вілліса також діагностували невиліковну хворобу

Таллула Вілліс відверто розповіла, що не знала про свій діагноз до літа 2023 року. Післі того, як вона дізналася, її життя змінилося.

30-річна наймолодша донька зіркової пари Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула Вілліс розповіла про невиліковний діагноз, який нещодавно встановили лікарі. Про це дічина написала у себе на сторінці в інстаграм опублікувавши архівне відео з батьком.

Пост вона підписала словами "Скажи мені, що ти аутист, не кажучи, що ти аутист". Таким підписом дівчина спантеличила підписників, які одразу ж почали запитувати про стан її здоров’я.

Фото: Getty Images

Один з шанувальників прокоментував відео словами: "Не знаю, якою частиною вашої подорожі ви поділилися, але хотів би прочитати більше. Ви сміливі та надихаючі, і це дуже приємне відео".

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Фото: Getty Images

У відповідь дівчина зізналася, що влітку 2023 року вона дізналася, що хворіє на аутизм (за даними Вікіпедії це розлад розвитку, який впливає на спілкування та поведінку. Рання діагностика та втручання можуть допомогти людям з аутизмом вести повноцінне та продуктивне життя).

"Насправді це перший раз, коли я публічно поділилася своїм діагнозом. Дізналася цього літа, і це змінило моє життя", — написала дівчина.

Нагадаємо, раніше ми писали, родина Брюса Вілліса озвучила точний діагноз актора. Крім цього, Фокус писав, дружина Брюса Вілліса зробила несподіване зізнання про стосунки чоловіка та Демі Мур.