Тіна Кунакі продемонструвала фігуру в білосніжному купальнику (фото)

Знаменитість постала в новому кампейні пляжного одягу. Вона продемонструвала фігуру в різноманітних моделях бікіні.

26-річна французька модель Тіна Кунакі продемонструвала фігуру в білосніжному купальнику. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

Кунакі постала в новому кампейні пляжного одягу, продемонструвавши фігуру в різноманітних моделях бікіні. Зокрема, колишня дружина Венсана Касселя приміряла білосніжний суцільний купальник, доповнивши образ масивними аксесуарами та зібравши волосся в пучок.

Тіна Кунакі

Також молода мама продемонструвала пляжні аутфіти у стилі ретро, яскраві образи, чорно-білі тощо.

"Оооо… моя Тіна… моє бідне слабке серце", "Лялька", "Яка богиня", — коментують зйомку зірки подіумів її фоловери в соцмережі.

Тіна Кунакі

У 2023 році стало відомо, що Кунакі розлучається з французьким актором Венсаном Касселем, старшим за неї на 30 років. Від їхнього союзу підростає донька Амазонія, яку вони взагалі не показують публіці.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі Фото: Getty Images

Втім, актор уже почав нові стосунки. Його обраницею стала модель Нара Баптіста, яка дуже схожа на Тіну Кунакі.

А сама модель почала зустрічатися зі своїм давнім другом, іспанським актором та фотографом Віктором Сантьяго.

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго Фото: Instagram tinakunakey

Нагадаємо, Тіна Кунакі відвідала показ Jacquemus.

Також Фокус писав про побачення Тіни Кунакі та її нового бойфренда.