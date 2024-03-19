Тіна Кунакі продемонструвала фігуру в білосніжному купальнику (фото)
Знаменитість постала в новому кампейні пляжного одягу. Вона продемонструвала фігуру в різноманітних моделях бікіні.
26-річна французька модель Тіна Кунакі продемонструвала фігуру в білосніжному купальнику. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.
Кунакі постала в новому кампейні пляжного одягу, продемонструвавши фігуру в різноманітних моделях бікіні. Зокрема, колишня дружина Венсана Касселя приміряла білосніжний суцільний купальник, доповнивши образ масивними аксесуарами та зібравши волосся в пучок.
Також молода мама продемонструвала пляжні аутфіти у стилі ретро, яскраві образи, чорно-білі тощо.
"Оооо… моя Тіна… моє бідне слабке серце", "Лялька", "Яка богиня", — коментують зйомку зірки подіумів її фоловери в соцмережі.
У 2023 році стало відомо, що Кунакі розлучається з французьким актором Венсаном Касселем, старшим за неї на 30 років. Від їхнього союзу підростає донька Амазонія, яку вони взагалі не показують публіці.
Втім, актор уже почав нові стосунки. Його обраницею стала модель Нара Баптіста, яка дуже схожа на Тіну Кунакі.
А сама модель почала зустрічатися зі своїм давнім другом, іспанським актором та фотографом Віктором Сантьяго.
Нагадаємо, Тіна Кунакі відвідала показ Jacquemus.
Також Фокус писав про побачення Тіни Кунакі та її нового бойфренда.