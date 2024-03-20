Кріштіану Роналду показав відпочинок з нареченою (фото)

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес зустрічаються з 2016 року. Вони виховують двох спільних дітей та ще трьох спадкоємців футболіста.

39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду показав, як відпочиває зі своєю нареченою, 30-річною іспанською моделлю Джорджиною Родрігес. Знімком зірковий спортсмен поділився в Instagram з понад 625 млн підписників.

На фото багатодітний батько та його кохана постали на фоні басейну та моря. Судячи з усього, вони відпочивають у Саудівській Аравії, де пара останні місяці живе разом з дітьми після підписання Роналду контракту з ФК "Аль-Насср".

Кріштіану позував у білій футболці Dior, яскравих шортах, капцях та в кепці. Тим часом Джорджина продемонструвала фігуру в приталеній сукні.

Футболіст лаконічно підписав фото з нареченою, залишивши в описі емодзі у вигляді червоного сердечка.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Роналду та іспанська модель, з якою він познайомився в магазині Gucci, виховують двох спільних дітей — Беллу Есмеральду (2022) та Алану Мартіну (2017).

Також у португальського футболіста є спадкоємці від попередніх союзів та сурогатної матері — сини Кріштіану-молодший, Матео та донька Єва. Близнят народила сурогатна мати у 2017 році, а поява на світ первістка португальського футболіста досі залишається загадкою.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала фото біля приватного літака.

Також Фокус писав про зворушливий знімок маленької доньки Кріштіану Роналду.