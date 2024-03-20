Меланія Трамп у білій сукні-сорочці з'явилася разом із чоловіком у Флориді (фото)

Колишня перша леді США підтримуватиме свого чоловіка під час передвиборчої кампанії. З похорону матері її на публіці не бачили.

Меланія Трамп у стильному вбранні 19 березня супроводжувала чоловіка Дональда Трампа, 45-го президента США, на виборчі дільниці в день первинних виборів у Флориді, повідомляє Page Six.

53-річна колишня модель була одягнена в білу сукню-сорочку Alexander McQueen з великою чорною орхідеєю за 2690 доларів (105 189 грн — ред.), яку вона поєднала з тонким чорним поясом, чорними сонцезахисними окулярами та чорними туфлями. У неї була сумка Chanel з ручкою, варіанти якої на ринку коштують понад 6000 доларів (234 624 грн — ред.). Як завжди, вона була взута в туфлі на дуже високих підборах. Її шикарне волосся було розпущене і м'якими хвилями спадало по плечах.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп із дружиною Меланією Трамп Фото: Getty Images

Дональд Трамп для заходу обрав темно-синій костюм, білу сорочку і яскраво-червону краватку в червону смужку. Усім своїм виглядом пара демонструвала добрі стосунки, вони мило розмовляли і посміхалися одне одному.

Дональд Трамп із дружиною Меланією Трамп у Флориді Фото: Getty Images

Ця поява знаменує собою демонстрацію єдиного фронту колишнього президента і його дружини. На початку цього місяця Мелані не була присутня на вечірці в їхньому будинку в Мар-а-Лаго, що викликало побоювання з приводу їхнього шлюбу. Модель також була відсутня на сімейній різдвяній листівці, опублікованій нареченою Дональда Трампа-молодшого, Кімберлі Гілфойл у грудні минулого року. Тоді повідомлялося, що вона доглядала за своєю матір'ю Амалією Кнавс, яка була дуже хвора.

Кнавс померла в січні у віці 78 років, на її похороні в Палм-Біч, штат Флорида, була присутня сім'я Трампа, включно з Берроном Трампом, а також Іванкою Трамп і Тіффані Трамп та їхніми чоловіками Джаредом Кушнером і Майклом Булосом.

Поява подружжя разом, як очікується, "посилить" політичні виступи Дональда Трампа. Меланія своєю присутністю підтримає чоловіка під час передвиборчої кампанії на президентських виборах.

Дональд Трамп і Меланія Трамп у Флориді Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2 січня повідомлялося, що Меланія Трамп пропустила Різдво і Новий рік у колі сім'ї. Це пов'язано з тим, що її 78-річна мати Амалія Кнавс "дуже хвора".