Мадонна показала рідкісний знімок з прийомними доньками (фото)

Артистка всиновила чотирьох дітей з африканської країни. Вона також стала мамою доньки Лурдес Леон та сина Рокко.

65-річна американська співачка Мадонна насолоджувалася сімейною поїздкою до Малаві зі своїми прийомними 11-річними дочками-близнюками Естер і Стеллою. Рідкісним знімком зі спадкоємицями зірка сцени поділилася в Instagram.

Мадонна усиновила чотирьох дітей з африканської країни і з тих пір регулярно поверталася туди. Поїздка Мадонни була частиною діяльності її некомерційної організації Raising Malawi.

Співачка поділилася знімком, на якому вона одягнена в куртку кольору хакі з камуфляжними штанами, позуючи разом з Естер і Стеллою. Дівчатка одягли для фото чорні топи, темно-сині куртки та камуфляжні штани.

Мадонна з доньками Фото: Instagram madonna

Артистка також поділилася фотографією, на якій вона займає грайливу позу перед камерою в оточенні місцевих дітей.

Сина Девіда Медж усиновила у 2006 році, коли йому було 13 місяців. Він народився в селі Ліпунга, яке розташоване на заході Малаві. Мерсі усиновили у 2007 році, коли їй було чотири роки і вона хворіла на малярію.

Мадонна в Малаві Фото: Instagram madonna

Її близнюків усиновили з Малаві на початку 2017 року. Два роки до усиновлення вони жили в дитячому будинку.

Зірка сцени також стала мамою доньки Лурдес Леон та сина Рокко.

Мадонна з дітьми Фото: Instagram madonna

Знаменитість розповідала раніше: "Мої діти завжди кажуть мені: "Дякую тобі, мамо, що ти дала нам краще життя", а я кажу їм: "Ні, це ви мене врятували"".

Нагадаємо, Мадонна показала всіх шістьох дітей на новорічні свята.

Також Фокус писав про відверту зйомку доньки Мадонни для журналу.